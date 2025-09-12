Cae una rata sobre la cabeza de una profesora en la vuelta al colegio: "Es inaceptable e insostenible"
El Ayuntamiento de Zaragoza ya trabaja en erradicar esta problemática que, según denuncian desde el centro, arrastran desde el pasado marzo
C. G. G.
Las ratas han vuelto a tomar protagonismo en Zaragoza. Después de unos meses en los que se han dejado ver en varios puntos de la capital aragonesa, con el consecuente malestar de los vecinos, este martes, 9 de septiembre, reaparecieron en el colegio Josefa Amar y Borbón, en el zaragozano barrio del Actur. Una profesora recibía a los alumnos de Infantil y a sus familiares cuando un roedor le cayó sobre la cabeza para después ecurrirse por su espalda. Delante, los estudiantes, padres, madres y tutores legales.
Ante esta situación, el centro educativo envió un informe al Instituto Municipal de Salud Pública en el que se demandaba su intervención ante la reiterada aparición de ratas en el patio del colegio. "Estamos ante una situación insostenible, por el peligro en la integridad de todo el personal docente y, por supuesto, de todo el alumnado", afirmaban con contundencia en su mensaje, en el que además manifestaban su "preocupación" ante una situación de "plaga de ratas" que arrastran al menos desde el pasado mes de marzo.
Fue a finales del curso escolar pasado cuando aparecieron las primeras ratas por el patio del Josefa Amar y Borbón. El presidente de la Asociación de Familias de Alumnos del colegio, Javier Riopedre, concreta que en los meses de marzo y abril los oficiales de mantenimiento ya solicitaron al Instituto Municipal de Salud Pública la "desratización" tras detectar dos "ratas grandes a la vista de varios profesores y de los alumnos". Desde el colegio añaden que también aparecieron este verano durante las colonias.
Ante esta situación, el centro exige que se tomen medidas "inmediatas, eficaces y permanences para erradicar la plaga y garantizar unas condiciones seguras y salubres". Asimismo, denuncian que este se trata de un incidente "inaceptable e insostenible, tanto desde el punto de vista sanitario como pedagógico y emocional", y señalan que se deberían haber llevado a cabo trabajos de desratizacion durante las vacaciones de verano, cuando no había alumnado en el centro, para empezar el curso con las condiciones adecuadas.
Desde el consistorio han explicado que "los técnicos del Instituto Municipal de Salud Pública del Ayuntamiento Zaragoza acudieron el mismo lunes al colegio Josefa Amara y Borbón" tras recibir el aviso de que una rata había caído encima de una profesora desde un árbol.
En la misma línea, apuntan que estos profesionales municipales ya revisaron el entorno educativo en primavera, cuando se colocaron biocidas en arquetas, en pozos de canalizaciones de infraestructuras, en agujeros en la tierra de fuera del colegio. Según sostienen, el lunes se repusieron estos productos y se revisó el cerramiento de agujeros y arquetas. No detectaron restos o excrementos entre los cipreses.
Con todo, el servicio de Parques y Jardines, a petición expresa desde la Consejería de Medio Ambiente y Movilidad, ha realizado una nueva visita este viernes para "analizar, inspeccionar y proponer actuaciones preventivas".
