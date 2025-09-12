Déficit de profesorado en Secundaria y FP en Aragón: el llamamiento extraordinario se salda con 41 vacantes

Aragón encara su segunda semana de este nuevo curso escolar y lo hace con 41 plazas de profesores de Secundaria y Formación Profesional (FP) sin cubrir. Son las que han quedado vacantes este viernes tras el llamamiento extraordinario que lanzó el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón este mismo jueves, que iba dirigido a titulados con el máster del profesorado. Se trata esta de una medida adicional adoptada ante el déficit de profesorado que sufre Aragón, y el país en su conjunto, de un tiempo a esta parte. A esta le seguirán otras actuaciones como la opción de incorporarse al sistema educativo sin el máster del profesorado, que según han indicado desde Educación ya se hará efectiva para algunas especialidades el próximo jueves.

Fuentes del Departamento de Educación informan de que, aunque en principio se anunció que se ofertarían 133 plazas, finalmente han sido 124, ya que se retiraron algunas de Lengua Castellana y Literatura, de FOL (Formación y Orientación Laboral) y de Procesos Administrativos al haber interinos interesados en cubrirlas. Este llamamiento extraordinario iba solo dirigido a titulados con el máster del profesorado, no a candidatos que permanecieran en lista al no haber aprobado la oposición del pasado junio.

Si se presta atención a las especialidades, Instalaciones Electrotécnicas es la que se ha saldado con más vacantes (14), según los datos ofrecidos por el Departamento de Educación. Se ofertaban 20 plazas en este llamamiento. La siguiente con más huecos sin cubrir es Informática (7). Son dos de las materias de FP que más sufren la falta de docentes, tal y como ha señalado el Director General de Personal, Formación e Innovación de la DGA, José María Cabello.

También en materia de FP, Cabello ha destacado que la especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas, "que habitualmente queda con muchas vacantes", y que en consecuencia era la que más plazas ofertaba (29), se ha saldado con solo 4 vacantes. Así, se han adjudicado 25 de estas plazas en este llamamiento extraordinario.

Otras de las materias que más sufren el déficit de profesorado, en este caso de Secundaria, son Matemáticas o Lengua Castellana y Literatura, entre otras. Solo ha quedado una vacante de la primera materia, y el resto han sido cubiertas, según los datos de Educación.

Este llamamiento extraordinario llega después de que el Departamento de Educación realizara distintas convocatorias a las más de 7.125 personas que estaban en las listas de interinos. Tras agotar este listado, y ante la falta de docentes, se puso en marcha esta medida que se ha ofertado a todos los titulados con el máster del Profesorado. A la convocatoria se han presentado más de 400 aspirantes.

El próximo llamamiento ordinario para profesores de Secundaria y Formación Profesional será el lunes 15 de septiembre. A este le sucederá otro extraordinario el jueves de esa semana (18 de septiembre), que se ofertará tanto a titulados con máster del Profesorado como a quienes no tengan esta titulación, en función de las plazas que haya vacantes.

Se trata de otra de las medidas extraordinarias puesta en marcha por el Departamento de Educación ante una acuciante falta de profesorado y que ya se aplicó a finales del curso pasado. Gracias a ella se incorporaron al sistema educativo al menos una decena de estudiantes. Cabello ya adelantó que la medida llegaría antes este año lectivo, así como también lo han hecho los llamamientos, ante la que definió como una situación de "emergencia".

Por eso, el Director General de Personal, Formación e Innovación ha reiterado su petición al Ministerio de Educación para que permita al Gobierno de Aragón "la gestión de plazas sin requisito de máster en aquellas especialidades" en las que hay dificultades. En la misma línea, ha animado a los "posibles candidatos" a estos puestos de docentes, que son tanto los estudiantes de máster del Profesorado como quienes "se encuentren dentro del mercado laboral y quieran pasar al mercado docente" a acceder a ese próximo llamamiento.

Además de esta petición, el Departamento de Educación solicitó al ministerio que los maestros de Primaria pudieran dar clase de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas en 1º y 2º de ESO. Desde el Ejecutivo autonómico aseguran no haber recibido respuesta.