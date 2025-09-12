Detectado un nuevo caso de Lengua Azul en Abizanda (Huesca)
El Gobierno de Aragón confirma la enfermedad en una oveja de una explotación oscense y recuerda la importancia de vacunar a los animales frente a esta infección
La enfermedad de la Lengua Azul vuelve a afectar a las explotaciones aragonesas. La consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la DGA ha confirmado la aparición de esta infección en una oveja en una ganadería de la localidad de Abizanda, en la provincia de Huesca. El departamenteo ha activado de manera inmediata todas las medidas de control y prevención de esta enfermedad vírica que afecta al ganado ovino y bovino, y que no se transmite al ser humano.
Se trata de un ejemplar que ha resultado positivo a serotipo 3 de esta enfermedad, tras los análisis realizados en el Laboratorio de sanidad animal del Departamento de Agricultura y su posterior envío para serotipar en el Laboratorio de referencia en Algete (Madrid). La oveja afectada forma parte de una explotación de algo más de mil ejemplares, todos vacunados.
Desde el Departamento, se ha insistido en que, gracias a la vacunación, la oveja afectada se ha recuperado sin complicaciones y el resto de la cabaña no ha sufrido ningún tipo de afección, lo que demuestra la eficacia de esta medida preventiva como garantía de salud y bienestar animal. La campaña de vacunación impulsada por el Departamento de Agricultura ha tenido una inversión de 2,5 millones de euros, todos con fondos propios, para la distribución gratuita de 1,9 millones de dosis.
Otras medidas en marcha
Por otro lado, en la consejería están evaluando el estado vacunal de los rebaños situados en un radio de vigilancia de 10 kilómetros alrededor de la explotación afectada. Además, tras confirmar este caso de Lengua Azul, se va a intensificar la campaña de información y se organizarán reuniones técnicas con los ganaderos de la zona. El departamento mantiene también una coordinación constante con veterinarios y organizaciones ganaderas para asegurar la respuesta más eficaz.
La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, Aitziber Lanza, ha indicado que los datos demuestran que donde los rebaños están vacunados "la incidencia es mínima y los efectos se reducen de forma drástica, a la vez que ha destacado la inversión autonómica de 2,5 millones de euros en casi dos millones de dosis gratuitas, con lo que "ahora es fundamental que todos los ganaderos se sumen a esta campaña para proteger su ganado y el conjunto del sector".
