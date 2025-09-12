La estadounidense Vantage se alía con un grupo aragonés para levantar un centro de datos en Villanueva con 3.200 millones de inversión

El sector tecnológico mantiene su apetito voraz por Aragón. El gigante estadounidense Vantage Data Centers se ha aliado con dos firmas locales, Atalaya Generación (especializada en energía y dirigida por Pedro Machín) y Posidonia Inversiones (se encarga del ámbito urbanístico con Reynaldo Benito a los mandos) para lanzar una inversión de 3.200 millones de euros con un centro de datos en Villanueva de Gállego. Los promotores prometen la creación de 520 puestos de trabajo cuando el proyecto alcance velocidad de crucero, dado que está planificado en cinco fases a diez años vista.

Está previsto que las obras puedan comenzar a un año vista, dado que la iniciativa ha superado el cuello de botella de la conexión al sistema de transporte de la energía. Por el momento, la primera fase, que supone un desembolso de unos 500 millones de euros y 180 empleos directos (en la construcción se crearán en torno a 1.200 puestos de trabajo al año), cuenta con acceso a la red de distribución con 90 megavatios (MW). El resto del desarrollo está supeditado a que los promotores se adjudiquen otros 300 MW adicionales, en este caso con dos posiciones de consumo en subestaciones del sistema que opera Red Eléctrica. Se trata de los nudos Villanueva 220 y Peñaflor 220, ambas colapsadas por peticiones similares y pendientes de los concursos que debe convocar el Ministerio de Transición Ecológica.

El centro de datos se instalará en una parcela todavía sin urbanizar de 40 hectáreas junto a la Universidad San Jorge. El municipio zaragozano fue elegido hace cinco años por la multinacional Amazon Web Services (AWS) como uno de los tres emplazamientos para los primeros centros de datos que aterrizaron en Aragón. Y muy cerca de allí, en Villamayor de Gállego, el fondo español Azora y Microsoft tienen proyectados sendos campus de datos.

El Gobierno aragonés aprobó el pasado miércoles el aval del centro de datos como una declaración de interés general de Aragón, paso preceptivo a la redacción del PIGA, una figura adminsitrativa que permite recortar los plazos administrativos a la mitad. Ese hecho ha sido celebrado por David Howson, presidente de Vantage Data Centers en Europa, en la presentación de la iniciativa este viernes junto al presidente aragonés, Jorge Azcón. "Hemos tenido una alianza excelente en los últimos meses", ha señalado Howson, que ha explicado que el campus contará con instalaciones de autoconsumo solar y eólico, sistemas de almacenamiento de energía y un sistema de refrigeración que minimiza el impacto hídrico. "Vantage está comprometido con la sostenibilidad y tenemos el objetivo de ser climáticamente neutros en 2030", ha indicado el responsable.

Azcón, por su parte, ha hablado de "un nuevo día histórico" en un sector que "va a significar un antes y un después" para la comunidad, que ha logrado atraer desde el comienzo de la legislatura inversiones por valor de 57.900 millones de euros. "Este es un proyecto especial para nosotros, dado que Vantage se ha aliado con empresarios aragoneses", ha señalado Azcón, apuntando que es la segunda inversión en centro de datos que cuenta con capital aragonés, después de la iniciativa de Samca en Luceni.

La parte aragonesa de la alianza es un grupo de empresarios aragoneses que recibe el nombre de Desarrollos Ecoindustriales La Cartuja, integrada a su vez por Atalaya Generación y por Posidonia Inversiones. La primera está liderada por el presidente del Clúster de la Energía de Aragón, Pedro Machín, y la segunda comparte el liderazgo del presidente del Casademont Zaragoza, Reynaldo Benito, con Emilio Garcés.