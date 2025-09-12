Más formación y el foco en la pequeña empresa: así reforzará Aragón la lucha contra las muertes en el trabajo

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, lanzó este viernes un mensaje de unidad y responsabilidad social tras la reunión del Consejo de Seguridad y Salud Laboral, celebrada después de un verano especialmente duro en accidentes de trabajo. “Es dramático que se produzca un solo accidente laboral, pero este verano ha sido muy intenso y con un número inaceptable de muertes”, reconoció.

Vaquero subrayó que afrontar la siniestralidad laboral “no es una tarea exclusiva de la administración, de las organizaciones empresariales o sindicales, sino un problema social que interpela a todos”. Por ello, reclamó la implicación de la sociedad aragonesa en un esfuerzo colectivo: “Cada muerte, cada accidente nos afecta a todos”.

Cuatro ejes de actuación

El Ejecutivo autonómico seguirá trabajando sobre cuatro líneas fundamentales: la cultura preventiva, la vigilancia y control, la colaboración institucional y el análisis de datos. “La cultura preventiva sigue siendo prioritaria. Debemos extender la necesidad de extremar las medidas de seguridad a todos los que intervienen en la actividad económica y laboral”, señaló la vicepresidenta.

En paralelo, anunció que se intensificarán las inspecciones, no solo con carácter sancionador, sino también con un enfoque propositivo. Además, el ISSLA (Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón) reforzará sus recursos con un nuevo aula de formación permanente “para llegar a todos los colectivos” y ofrecerá más asesoramiento a empresas, especialmente a las pequeñas de menos de 25 trabajadores, que son las más vulnerables.

Nuevas campañas y herramientas

El Gobierno pondrá en marcha una segunda campaña de concienciación tras la estrenada en 2024, de nuevo con la implicación de agentes sociales y financiación compartida. También se explorará el uso de la digitalización y de foros como el congreso The Wave para generar propuestas innovadoras en materia de prevención.

Vaquero recordó que se ha corregido el déficit de personal en el ISSLA, con la cobertura de siete plazas técnicas y cuatro jefaturas, lo que permite “una mayor capacidad de asesoramiento y de visitas a empresas”. Asimismo, el Ministerio de Trabajo ha reforzado la Inspección de Trabajo en Aragón, completando las 92 plazas previstas.

Contra la confrontación política

La vicepresidenta advirtió de que la siniestralidad laboral “no debe utilizarse como arma política”, en alusión a las críticas de Vox en el reciente debate en las Cortes. “Este es un problema social que exige propuestas, no reproches. Es momento de unidad, no de confrontación”, subrayó.

Según los datos del ISSLA, entre enero y julio se habían registrado 13 fallecimientos en el trabajo, uno menos que en el mismo periodo de 2023. Sin embargo, en agosto se produjo un repunte con diez muertes, lo que ha elevado la alarma social. Vaquero insistió en que el Gobierno de Aragón y los agentes sociales están “claramente concienciados” y reiteró el compromiso de no caer en el desaliento ni en el conformismo.

“Se trata de acertar con las medidas, de ser rigurosos en su aplicación y de generar un impacto real en la sociedad. Afrontar la siniestralidad laboral es defender el principal valor que tenemos: la vida”, concluyó.