El Gobierno avala la ampliación de enchufes para centros de datos pero Aragón cree que se queda corto

La falta de enchufes para grandes consumidores en el sistema de transporte de la energía que opera se ha convertido en el principal cuello de botella que las inversiones que ha captado Aragón deben superar para cristalizarse. El aluvión de proyectos relacionados con los centros de datos y otras industrias electrointensivas ha saturado de tal manera la red eléctrica que hay varios en jaque por no tener asegurada su conexión a la red, algo fundamental para garantizar el suministro eléctrico de unos equipos que funcionan sin descanso y que afecta a algunas de las grandes inversiones proyectadas en la comunidad aragonesa.

Para tratar de dar cabida a estas iniciativas, el Ministerio de Transición Ecológica, competente en materia energética, ha decidido elevar un 62% el límite a las inversiones en la red eléctrica hasta 2030 para desplegar nuevas redes ante la escasa capacidad de conexión para grandes consumidores en todo el país, según ha avanzado la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen. De este modo, Red Eléctrica (que se encarga a grandes rasgos de las líneas de alta y muy alta tensión) podrá gastar 3.600 millones de euros adicionales, mientras que las eléctricas (que gestionan la red distribución, en mayor medida las líneas de baja y media tensión), podrán invertir 7.700 millones de euros más hasta el final de la década.

Estas redes, sin embargo, no pueden crecer sin control. El Gobierno establece un tope anual a estas inversiones debido a que las pagan los consumidores en el recibo de la luz, que limita a un 0,065% del PIB anual (unos 1.034 millones) para la red de transporte y del doble para la red que operan las eléctricas. Aagesen ha hecho público el borrador de la nueva planificación dos días después de que las compañías eléctricas hayan revelado que decenas, sino cientos, de solicitudes para conectarse a la red de distribución se rechazan porque los enchufes están saturados. En Aragón, el colapso alcanza el 96,3%, por encima del 83% de la red nacional. En otras palabras, decenas de proyectos que ahora no tenían cabida en la planificación que culmina este año podrán tener la oportunidad de conectarse a los dos sistemas de transporte de la energía.

Azcón critica la "escasa" inversión y la demora en los concursos

La propuesta es todavía una cuestión genérica y se desconoce de qué modo afectará al sistema eléctrico de Aragón, una cuestión que tiene en vilo a decenas de proyectos en la comunidad, en especial los relacionados con los centros de datos. El presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha criticado que la inversión prevista por el ministerio es "insuficiente, se queda corta y llega muy tarde". "Ni son las decisiones que esperábamos ni son las que necesita Aragón. El plan de inversión de Red Eléctrica llegó hace un año al ministerio, y ese es un año en el que no se ha hecho nada en algo tan importante como el diseño de la red en nuestro país. No nos han llamado ni para conocer qué proyectos están llamando a las puertas de la comunidad autónoma", ha denunciado Azcón.

"La inversión nos parece muy escasa. Con los proyectos que hemos anunciado en Aragón, o no hay infraestructuras digitales en ningún otro lugar de España o la cifra aportada por la ministra se queda absolutamente escasa para las posibilidades de la economía digital a futuro", ha señalado Azcón. Del mismo modo, ha censurado la demora en la convocatoria de los concursos de acceso a los nudos saturados por las solicitudes de grandes consumidores, dado que en el área de Zaragoza hay 10 subestaciones que tienen más peticiones de las que pueden albergar, lo que obligará a maniobrar a las empresas e incluso podrían provocar que algunas inversiones anunciadas tuvieran que cambiar de planes. "Nos hubiera gustado que hoy, después de 14 meses, los concursos de energía que son necesarios para desatascar milmillonarias inversiones estuvieran resueltos", ha concluido Azcón.

Proyectos industriales, hidrógeno verde y centros de datos

Los proyectos empresariales electrointensivos se han disparado en un brevísimo periodo de tiempo en todo el país. Muestra de ello es que la propuesta de planificación presentada por la ministra Aagesen plantea atender 27,7 gigavatios (GW) desde la red de transporte española, lo que implica multiplicar por 14 los apenas 2 GW de la vigente planificación con horizonte 2026. Este fuerte crecimiento también se produce en la red de distribución, con 5,3 GW, y por eso la propuesta plantea 422 ampliaciones de conexión (142 en la red de transporte para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales, como ADIF y puertos, y 196 apoyos a la red de distribución).

De hecho, la producción de hidrógeno verde se llevará 13,1 GW de esa nueva capacidad, mientras que los centros de datos se podrán hacer con 3,8 GW y los grandes proyectos industriales (por ejemplo, la gigafactoría de Stellantis y CATL en Figueruelas) podrán ampliar sus puntos de conexión en 9 GW.