La inflación se modera en Aragón y baja al 2,6% anual en agosto

La tasa de inflación en Aragón se desaceleró en agosto tres décimas respecto al mes anterior y se situó en el 2,6 % anual, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, también se redujo una décima, hasta el 2,3 %. En el conjunto de España, la inflación general se mantuvo en el 2,7 % por segundo mes consecutivo, mientras que la subyacente repuntó una décima, hasta el 2,4 %.

En la eurozona, el índice se situó en el 2,1 %, una décima más que en julio, con lo que el diferencial es de cinco décimas desfavorables para Aragón y de seis para España, han informado fuentes del Ejecutivo autonómico en una nota de prensa. Entre los factores que explican la evolución de agosto, según el INE, figuran el menor encarecimiento de los carburantes respecto al año pasado, el descenso de alimentos y bebidas no alcohólicas y una subida de la electricidad menos intensa que en 2024.

En los mercados internacionales, el barril de Brent cotizó de media en agosto a 67,9 dólares, un 15,5 % menos que hace un año, mientras que el gas natural TTF bajó un 14,7 % interanual, hasta los 32,7 euros/MWh. Por grupos de consumo, Vivienda lideró el incremento de precios en Aragón con un 7,1 % anual, impulsado por la electricidad. Le siguieron Hoteles, cafés y restaurantes (4,7 %), Bebidas alcohólicas y tabaco (4 %), Enseñanza (3,4 %) y Otros bienes y servicios (2,8 %).

Con una evolución más moderada se situaron Alimentos y bebidas no alcohólicas y Medicina, ambos con un 1,8 % mientras que Transporte y Comunicaciones se anotaron un 0,9 %, Menaje un 0,6 % y Ocio y cultura un 0,3 %. El único grupo con tasas negativas fue vestido y calzado, que cayó un 1,5 %. En comparación mensual, los precios descendieron un 0,1 % en Aragón.

Destacaron las bajadas en Alimentos y bebidas no alcohólicas (–1,3 %) y en Vestido y calzado (–1,0 %, ligado a las rebajas). Más discretos fueron los descensos en Vivienda (–0,1 %) y en Bebidas alcohólicas y tabaco (–0,1 %). En cambio, subieron los precios de Ocio y cultura (1,4 %), Otros bienes y servicios (0,3 %), Hoteles, cafés y restaurantes (0,2 %) y, en menor medida, Menaje, Medicina, Transporte y Comunicaciones (0,1 %) y Enseñanza permaneció sin variación. Por provincias, la inflación anual de agosto se situó en el 2,7 % en Zaragoza, el 2,6 % en Huesca y el 2,1 % en Teruel.

En el plano europeo, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo mantuvo el 11 de septiembre los tipos de interés sin cambios: el 2,00 % en la facilidad de depósito, el 2,15 % en las operaciones principales de financiación y el 2,40 % en la facilidad de crédito. El organismo señaló que la inflación en la eurozona se encuentra alineada con el objetivo del 2 %, aunque advirtió de que seguirá vigilando los riesgos que amenazan la estabilidad económica.