Jesús Boned asume la alcaldía de Alfajarín tras la moción de censura al polémico Tomás Pueyo
El líder de los independientes en la localidad se pone al frente del consistorio, que cierra la polémica con su exregidor, reacio a cumplir el pacto entre AIA y el PP
Fin a la polémica en Alfajarín. Jesús Boned, líder de los independientes en la localidad, asumió la alcaldía del municipio tras la moción de censura contra Tomás Pueyo, edil que antes pertenecía al PP y se negaba a cumplir el pacto que conservadores e independientes firmaron para la alternancia en la alcaldía del municipio.
«Ha terminado como tenía que terminar», admitía ayer en declaraciones a este diario el propio Boned, que lamentó que el cónclave municipal volvió a estar empañado por los comentarios negativos de Pueyo: «Ayer estuvo como siempre estos meses».
«Lo estamos celebrando todos juntos», admitía alegre Boned, que no tiene previsto parar: «El lunes ya vamos a estar a tope. Si antes estaba ilusionado, ahora lo estoy mucho más y con ganas de demostrar que lo sabemos hacer bien». Boned agradeció a sus compañeros de grupo municipal el apoyo en estos tiempos complicados.
Porque lo que debía ser un pacto relativamente habitual en pequeñas localidades se convirtió, desde hace meses, en un lío interno en la vida municipal. El pacto entre PP y la Agrupación de Independientes de Alfajarín (AIA) rubricaba la alternancia en la alcaldía en enero de 2025, año y medio después de las elecciones municipales de mayo de 2023. Pueyo se negó a cumplir con lo firmado, por lo que comenzaron las conversaciones entre Boned, de los independientes, y la cúpula del PP en la provincia de Zaragoza, siempre dispuesta a cumplir con lo pactado con el partido independiente.
A ellos guarda un especial cariño el ya alcalde de Alfajarín. «El PP tanto a nivel local, como provincial y regional ha apoyado que este pacto siguiera adelante y no me han dejado en ningún momento», concretó Boned, que también se acordó de su partido y de Vox, presente en el consitorio. «Han sido ocho meses y medio de lucha para hacer cumplir lo que se firmó en junio de 2023 y nuestro único objetivo ha sido hacer cumplir el acuerdo que se firmó para poder trabajar por y para Alfajarín», concreta el alcalde, que lamentó que el anterior regidor «quitó todas las concejalías» a los miembros de la Agrupación de Independientes de Alfajarín. Las críticas de Pueyo crecieron tanto que llegó a anunciar que iba a denunciar a los independientes por amenazas.
Durante el proceso, el PP abrió expedientes sancionadores a Pueyo y finalmente lo expulsó del partido al no cumplir lo acordado con los independientes. Los populares se han mantenido todos estos meses próximos a Boned, con la intención de cumplir el pacto.
«Lo que queremos es escuchar a los vecinos, trabajar para mejorar nuestro pueblo y llevarlo a lo más alto», avanzó Boned, que aspira a ser recordado a partir de ahora «por lo que se haga por el pueblo y no por todo lo que se ha intentado dividir hasta ahora».
