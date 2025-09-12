Malestar por los retrasos de la ruta del bus escolar: "Los chavales no pueden comer hasta las cuatro"

El curso escolar ha comenzado con malestar entre la comunidad educativa en el entorno de Torres de Berrellén. Los alumnos que acuden a diario al instituto Ángel Sanz Briz de Casetas han sufrido en la primera semana de curso "retrasos de entre 30 y 45 minutos" en la recogida del centro escolar una vez finalizadas las clases. La situación ha generado problemas de conciliación para las familias, según denuncian los padres del centenar de jóvenes afectados que cursan la educación secundaria obligatoria en el barrio rural de Zaragoza y tienen que utilizar las rutas de transporte por carretera para asistir a las aulas.

"Siempre es habitual que en los primeros días de curso algún alumno se quede en tierra y no pueda subir al autobús, lo que provoca que sus padres tengan que llevarlo por sus propios medios. Es algo que se soluciona después de los primeros días, pero el problema de este año es que los buses están llegando a recoger a los chicos a Casetas más tarde de las 15.10 horas, cuando las clases terminan a las 14.30 horas", explica uno de los progenitores afectados por la demora en la ruta escolar que presta servicio a Torres, Villarapa, Sobradiel y otros municipios de la Ribera Alta del Ebro.

"A los padres nos parece incomprensible. Somos conscientes de que el instituto no es el responsable porque no tramita el servicio, de hecho también son paganos, ya que algún profesor o el jefe de estudios se queda con los chavales. Los chicos están llegando tarde, tienen que comer a las cuatro y eso provoca que no lleguen a tiempo si cursan alguna actividad extraescolar, además de los evidentes problemas de conciliación", denuncia uno de los padres, que se muestra "preocupado" al desconocer si ésta es "una situación coyuntural o si se puede dilatar en el tiempo".

Educación asegura que hablará con la empresa

Según explican desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, encargado de coordinar el servicio de rutas escolares, los estudiantes deben ser recogidos por los vehículos de la empresa adjudicataria de la ruta, Autobuses Jiménez, a las 14.45 horas. "Ya se está hablando con la empresa para que recoja a los alumnos a la hora acordada", indican desde el área, incidiendo en que "se pueden dar algunos pequeños desajustes" en los primeros días de curso, sobre todo en una contrata que da servicio a más de 14.100 alumnos a través de 660 rutas y que cuesta más de 23 millones de euros al año. "Estos problemas se intentan solucionar con la mayor celeridad posible", subrayan desde la consejería que dirige Tomasa Hernández.

Ante la situación de "cabreo" entre los padres, algunas familias están planteando incluso algún tipo de movilización porque "las rutas tendrían que estar perfectamente diseñadas, con cero problemas desde el primer día". Plantean incluso que los estudiantes no vayan a clase para reflejar el enfado de la comunidad educativa.