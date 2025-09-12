Un popular 'influencer' gastronómico visita uno de los mejores restaurantes del Pirineo: "Es Jesucristo"

El influencer gastronómico Cenando con Pablo, con más de 700 mil seguidores en su cuenta de Instagram y casi un millón en TikTok, ha visitado Aragón. El popular creador de contenido ya había visitado en otras ocasiones varios restaurantes del Pirineo de la comunidad, pero ahora ha regresado para probar uno de los mejores chuletones de buey en uno de los pueblos más bonitos del territorio, ubicado en el Valle de Tena.

Y aunque normalmente sus vídeos son en solitario, esta vez iba acompañado de otro influencer, Kike Urdiales, conocido por sus vídeos de construir piscinas y enseña sus trabajos de construcción, no solo en sus redes sociales, sino también en YouTube. "Hoy hemos venido a un pueblo precioso de los Pirineos, a probar un restaurante especializado en chuletones". Así presentaba el influencer su vídeo en nuestra comunidad.

Chuletón de buey de casi 200 euros

En su visita al conocido restaurante Casa Marton, ubicado en el pueblo de Sallent de Gállego, al lado de Formigal, donde además de las famosas pistas de esquí también el embalse de Lanuza. Han probado bastantes platos de su carta, entre ellos, un chuletón, lomo, tartar o ensalada. Todo ello con valor de más de 300 euros al final de la comida.

El plato estrella del vídeo y lo primero que prueban ambos influencer fue un chuletón de Buey Limiana, con valor de más de 180 euros. "No diría que es sobresaliente, pero tampoco es desagradable", esta es la valoración de Pablo, mientras que Kike recalca. "La grasita con un poco de pan, una combinación espectacular". Lo siguiente que probaron fue Lomo Bajo Simmental, por valor de unos 60 euros. "Para mí es un sobresaliente". Después de probar ambas piezas comentó: "Me gusta bastante la carne". Pero lo que de verdad les marcó fue la cecina de vaca. "Es Jesucristo", comenta.

Otras cosas que pudieron probar fue una característica tortilla de cebolla y foie, en la que ambos coincidieron que era muy dulce, gracias a su cebolla caramelizada. Un tartar de Trucha, donde comentan "es extraordinario". Y diferente. Además de un gazpacho y una ensalada de helado. "Muy diferente". "Así ha terminado la ensalada", comenta mientras enseña el plato vacío y rebañado.

Para terminar los postres fueron: una degustación de diferentes helados, en los que, entre los tres que probaron, destaco el de galleta María. Y un flan cremoso.