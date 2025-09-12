Radiografía de la siniestralidad laboral Aragón: dónde y quiénes sufren los accidentes

La fotografía de la siniestralidad laboral en Aragón muestra un patrón persistente y alarmante. Los accidentes no se reparten de manera homogénea entre empresas, sectores y perfiles de trabajadores. Se concentran en actividades muy concretas, en compañías de menor tamaño y entre empleados con mayor vulnerabilidad. Los datos de los últimos años, recogidos en informes sindicales y en las estadísticas oficiales, dibujan un mapa con señales de alerta que se han convertido en tendencia.

Un grupo específico de empresas en Aragón muestra una mayor propensión a sufrir accidentes de trabajo, ya sea por operar en actividades de alto riesgo, por deficiencias en las políticas de prevención o por contar con medios y medidas de protección inadecuados. Como resultado, el 1,8% de las compañías de la comunidad concentran el 42,6% de los siniestros con baja ocurridos durante la jornada laboral.

Son poco más de un millar de compañías –en concreto, 1.072– que registran una alta tasa de siniestralidad laboral dado que superan en un 25% la media de su actividad económica. En ellas se produjeron un total de 7.575 incidentes de este tipo en 2024 la mayor parte de ellos en sectores como agricultura, industria cárnica, empresas de trabajo temporal, comercio, construcción o transporte.

Los datos proceden del programa de alta tasa de accidentalidad comparada (TAC) que gestiona el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA). En estas empresas, trabajan 92.828 personas, las cuales están expuestas a un mayor riesgo de siniestralidad laboral.

Actividades con más riesgo

Los mayores porcentajes de accidentes por cada mil trabajadores se producen en actividades específicas como fabricación de tubos, perfiles huecos y accesorios de acero (208), procesado y conservación de carne, elaboración de productos cárnicos (89), depósito y almacenamiento de mercancías (84), empresas de trabajo temporal (83), fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques (70), fabricación de productos cerámicos (65) o construcción de edificios (63), según los datos recopilados cada año en el citado programa de control y vigilancia de empresas de alta siniestralidad.

El tamaño de la empresa importa

En lo que va de año 27 trabajadores han perdido la vida en Aragón allá donde va a ganársela, diez de ellos solo en el mes de agosto, según los cálculos de los sindicatos. La siniestralidad laboral mortal ha experimentado un notable repunte en los últimos años en Aragón. Según UGT y CCOO, en 2024 se registraron 41 fallecidos, igualando la cifra de 2023, que supuso 17 muertes más que en 2022 y el mayor número desde 2009. De mantenerse la actual tendencia, 2025 podría repetir este trágico récord.

Aunque el número absoluto varía, el trasfondo apenas cambia. Detrás de cada caso aparecen los mismos factores repetidos. El análisis revela un denominador común. La mayoría de muertes se producen en empresas pequeñas, con plantillas de menos de 50 trabajadores, muchas veces subcontratas o negocios familiares. En ocasiones, apenas cuentan con recursos preventivos, ni con representación sindical ni con protocolos claros de actuación. Según los sindicatos, este déficit de cultura preventiva es uno de los factores que más pesan en la estadística.

En cuanto al perfil de las víctimas, en la mayoría de los casos son hombres de más de 45 años, empleados con poca antigüedad en la empresa -menos de un año en muchos casos- y trabajadores de oficios manuales en sectores con alta exigencia física. La combinación de precariedad, falta de experiencia en el puesto y ausencia de medidas de acompañamiento multiplica el riesgo.

Entre los grandes sectores productivos, la industria y la construcción son los dos con mayor exposición a la siniestralidad laboral. En el primero, el índice de incidencia (accidentes con baja cada mil trabajadores) es del 30,50 y el segundo del 29,68. Les sigue la agricultura (24,31) y los servicios (12,13).

Los agentes sociales y Gobierno de Aragón tienen un diagnóstico compartido de la situación, aunque con sus matices. Un consenso que ha permitido impulsar medidas pioneras en esta materia, pero no es suficiente a luz de los accidentes mortales que se vienen produciendo.

Con el objetivo de implementar nuevas medidas, este viernes se celebrará una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad y Salud Laboral de Aragón, una cita en la que participarán sindicatos, patronales y distintos estamentos de la Administración, con la participación de la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Mar Vaquero.

