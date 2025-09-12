"Remolinos cuadruplicará este año su capacidad inversora"

-¿Cómo se viven estas fiestas de septiembre en Remolinos?

-La gente tiene muchas ganas de pasárselo bien, salir a la calle y disfrutar porque son unas fiestas muy esperadas. Algún acto puede ser más multitudinario o sorprender más, pero la programación es siempre parecida.

-¿Qué actos destaca?

-El desfile de disfraces y carrozas, al que sigue la merienda popular en la que se reparten casi mil bocadillos de longaniza y que hace estemos todos unidos. También hay que destacar los festejos taurinos, las verbenas y los almuerzos. Además, el día del santo todos acudimos a los actos religiosos y a la representación del dance porque bailan los niños y los jóvenes del pueblo, al igual que lo hacen el lunes hasta la ermita. Danzar por esa subida, que es como el Angliru del ciclismo, es un esfuerzo grande, siendo el último día de fiestas.

-El ayuntamiento lleva todo el peso de la programación festiva. ¿Hay colaboración de entidades o asociaciones de la localidad?

-Si no fuese por la colaboración de los vecinos sería complicado que las fiestas alcanzaran todo su esplendor.La concejalía de festejos se encarga de organizar los actos teniendo en cuenta las ideas que aportan todos los concejales y la participación ciudadana.Además, la Asociación de Amigos del Vino se ocupa del desfile de carrozas y las peñas siempre nos abren amablemente sus puertas.

-¿Cuántas personas se suelen reunir en Remolinos durante estos cinco días de fiestas?

-Remolinos tiene 1.020 habitantes y hay actos a los que acude más gente, como son las vacas, el desfile de comparsas, el reparto de bocadillos o las verbenas. La población de Remolinos es muy uniforme y las 200 personas que pueden venir de fuera el fin de semana lo suelen hacer cualquier otro. No es un pueblo que crezca en fiestas y hay que entender que la gente trabaja y no pueden asistir a todo.

-Las fiestas comenzaron con el pregón del grupo de bailes...

-Hemos pensado en ellos porque queremos que todos los vecinos de Remolinos sean partícipe cada año y tenga el honor de ser pregonero. Es un grupo nuevo y estable, que reúne a más de 30 personas de diferentes edades cada fin de semana.

-¿Al margen de estos días festivos, hábleme de los proyectos en los que estén trabajando?

-Este año vamos a disponer de una capacidad inversora multiplicada por cuatro, en torno al millón de euros. Por este motivo, Remolinos se encuentra en un momento importantísimo. La Diputación de Zaragoza no había concedido nunca tanto dinero en ayudas como este año a los municipios de la provincia y a Remolinos le ha correspondido 540.000 euros del Plan +Provincia para acometer importantes proyectos como la implantación de un sistema de riego para cuando haya problemas en el suministro o haya necesidad de regar parques, piscinas o el campo de fútbol o la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento y calles. A este plan hay que añadir el desarrollo de las obras incluidas en el PlanUnificado de Subvenciones (PLUS) de la DPZ. También estamos finalizando la adecuación del parque situado en la entrada a Remolinos y climatizamos en primavera el pabellón de fiestas, como lo estamos haciendo ahora en la casa de cultura. Tampoco me quiero olvidar de la importante inversión que realizará la empresa Ibérica de Sales en las minas para vender sal para su consumo, algo que nunca había sucedido.

-Otra compañía, Eurocontainer, fabricante de contenedores, cajas móviles, cisternas y semirremolques, anunció una inversión de 15,8 millones de euros para la ampliar sus instalaciones y unificar su actividad en el municipio. ¿Qué va a suponer para el municipio?

-La empresa está construyendo una planta de 30.000 metros cuadrados de naves en el polígono industrial.Ahora trabajan más de 100 personas y en uno o dos años podría acoger alrededor de 300. Va a ser un punto de inflexión para la economía remolinera.

-¿Tiene Remolinos alguna necesidad urgente?

-Estamos a expensas de que el Gobierno de Aragón cumpla con el Plan Extraordinario de Carreteras y mejore la carretera autonómica A-126, ya que el tramo que va desde Alagón a Tauste está en un estado pésimo.