Santa Cruz de Grío recupera su ruta escolar para "impulsar la vida en pueblo y luchar contra la despoblación"

El municipio de Santa Cruz de Grío ha recuperado este curso la ruta escolar que permitirá a los niños y niñas del pueblo asistir al colegio de Tobed en condiciones de seguridad y con un servicio plenamente adaptado a sus necesidades.

El alcalde del municipio, Alfredo Castillo Galán, ha destacado que “es un logro fruto de meses de trabajo, llamadas y gestiones, pero sobre todo de la unión del pueblo. El transporte escolar era una necesidad y ahora es una realidad”.

Junto al trabajo del equipo de gobierno, Alfredo ha señalado que “también ha sido decisiva la participación de varias voluntarias del municipio, que se han implicado en las reuniones, las llamadas y muchas gestiones administrativas”. Una de ellas ha explicado que “ha sido mucho esfuerzo, pero ver a los padres tranquilos y contentos merece la pena”. En este sentido ha añadido que “aquí todos remamos en la misma dirección, lo importante es que los niños tengan lo que necesitan y que el pueblo siga vivo”. El regidor también ha destacado el papel de Luis Mallada, director general de Planificación, Centros y Formación Profesional del Gobierno de Aragón, al que agradece "la implicación personal" en la puesta en marcha del autobús escolar.

El servicio de transporte escolar incluye autobús con conductor y monitora, una condición imprescindible teniendo en cuenta la corta edad de los pequeños, que este año tienen tres y cuatro años. “Desde el ayuntamiento insistimos en que la presencia de una acompañante era necesaria para garantizar un servicio seguro, responsable y de calidad y finalmente ha sido concedido”, ha explicado el alcalde.

Además de resolver una necesidad inmediata, la puesta en marcha de esta ruta escolar se entiende como un paso fundamental en la lucha contra la despoblación. La posibilidad de contar con servicios básicos como el transporte anima a las familias jóvenes a establecerse en el pueblo y a confiar en que la vida en Santa Cruz de Grío puede ser compatible con el desarrollo personal y profesional.

Alfredo Castillo también ha querido mirar al futuro y ha confirmado que el ayuntamiento está estudiando la posibilidad de abrir un aula en el municipio de cara al próximo curso. “Es un proyecto que aún está en fase de análisis, pero queremos intentarlo. Reabrir un aula en el pueblo sería un paso enorme para la educación, para las familias y para el futuro de Santa Cruz de Grío”.

Con este avance, Santa Cruz de Grío no solo recupera un servicio fundamental, sino que también envía un mensaje esperanzador. “Hoy celebramos un logro colectivo que demuestra que, cuando un pueblo se une, es capaz de conseguir traer servicios esenciales y construir esperanza para las próximas generaciones”, ha concluido el alcalde.