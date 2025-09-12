Turomas celebra su 40 aniversario con una cena y un gran acto central

La empresa turolense Turomas ha celebrado cuatro décadas de historia, innovación y crecimiento. Para conmemorar este hito, la empresa reunió en un evento a toda la red comercial, empleados, distribuidores, instituciones y a los principales clientes de la compañía.

El 40 aniversario se ha celebrado entre este jueves y viernes. La conmemoración dio comienzo la noche del 11 de septiembre con una cena de bienvenida en la que se reunieron a todos los asistentes, mientras que hoy se ha dedicado íntegramente a la celebración del aniversario. Por la mañana los asistentes han participado en visitas guiadas a las instalaciones de Turomas con demostraciones en vivo de su maquinaria más innovadora, además de la presentación oficial de su nueva línea de corte de vidrio laminado LAM 600, seguidas del acto institucional en el CIDET (Centro de Innovación y Desarrollos Especiales Turomas).

En su intervención, Álvaro Tomás, CEO de Turomas, dio la bienvenida a todos los asistentes y agradeció especialmente la presencia de autoridades, clientes, proveedores y empleados. Destacó la trayectoria de Turomas como empresa familiar a lo largo de 40 años y reconoció la dedicación y esfuerzo de todos los que han contribuido a su crecimiento, subrayando el valor de la colaboración con otras empresas del sector y la resiliencia de los empresarios familiares.

Por su parte, José Luis, Director de Operaciones de Turomas, analizó los retos actuales de la industria y explicó cómo la compañía los afronta. Señaló la automatización, la digitalización, la formación de talento y la expansión internacional como pilares de su estrategia, destacando también la creación de Turomas México y la consolidación de Distecglass, la línea de distribución del grupo, que amplía las soluciones técnicas y comerciales disponibles para sus clientes en distintos mercados. A continuación, los asistentes disfrutaron de una comida conmemorativa en la Masía La Torre con música en directo, que puso el broche final a la celebración del 40 aniversario.