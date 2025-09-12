Vuelve el humor al Espacio Zity en las Fiestas del Pilar
La programación comenzará el sábado 4 de octubre con el espectáculo Cabezas de Cartel presentado por Juan Ibáñez y continuará el sábado 11 con Monólogos All Star
Las Fiestas del Pilar 2025 son mucho más que conciertos por la noche. Más allá de ser uno de los principales escenarios festivos, el Espacio Zity volverá a contar a la hora del vermú con una carpa dedicada al mejor humor. El Zity Comedy se convertirá en el epicentro de la comedia zaragozana con dos fechas imprescindibles que prometen una experiencia divertida y diferente.
El Zity Comedy 2025 abrirá sus puertas las mañanas del sábado 4 y 11 de octubre con algunos de los cómicos más destacados del panorama nacional. Una propuesta que se consolida dentro del programa como uno de los momentos más esperados y refrescantes. Las entradas ya están a la venta.
Cabezas de cartel, el 4 de octubre
La programación comenzará el sábado 4 de octubre a las 12.30 horas con un espectáculo coral bajo el título Cabezas de cartel, presentado por Juan Ibáñez, conocido por su participación en El Hormiguero como parte del dúo de las hormigas. Ibáñez ejercerá de maestro de ceremonias en una mañana que reunirá a varios estilos de humor sobre el escenario.
En el show actuarán Susi Caramelo, una de las cómicas más reconocibles del momento por su ironía, descaro y carisma; Luis Álvaro, referente del humor inteligente, con un universo propio de situaciones surrealistas; Miguel Miguel, figura consolidada del stand-up nacional; y Bianca Kovacs, que aportará su mirada fresca y sin filtros. Es una ocasión única para disfrutar del mejor stand-up en vivo.
Cabezas de Cartel
- Sábado 4 de octubre, a las 12.30 horas
- Susi Caramelo, Luis Álvaro, Miguel Miguel y Bianca Kovacs.Presentado por Juan Ibáñez.
Mónologos All Star, el 11 de octubre
Una semana después, el sábado 11 de octubre, llegará al Zity Comedy el espectáculo Monólogos All Star, también a las 12.30 horas. En esta segunda jornada saldrán a escena cuatro figuras imprescindibles del panorama cómico, cada uno con su propio estilo y su visión divertida de la vida.
Estarán en Zaragoza cuatro voces imprescindible del humor actual: Pepe Céspedes, maestro del costumbrismo y la ironía; Joze Campoy, con su propuesta que mezcla crítica social y cercanía; y Rubén García, con un estilo ágil y lleno de desparpajo. May-Te, una de las cómicas emergentes con más fuerza del circuito, será la encargada de conducir la velada.
Monólogos All Star
- Sábado 11 de octubre, a las 12.30 horas
- Pepe Céspedes, May-Te, Rubén García y Joze Campoy.
Espacio Zity, grandes conciertos con los mejores artistas nacionales
El festival más esperado de las Fiestas del Pilar vuelve a abrir sus puertas al humor con una nueva edición del Zity Comedy, que se suma a una atractiva programación de conciertos todas las noches del 3 al 12 de octubre. El Espacio Zity será un mosaico musical donde las voces se mezclan con las promesas del futuro y donde caben todos los gustos.
Rels B (viernes 3), Melendi (sábado 4), Manuel Carrasco (domingo 5), De la Rose + Cruz Cafune (lunes 6), Lori Meyers + Siloé + Dani Fernández y Vera Fauna (martes 7), Duki (miércoles 8), JC Reyes (viernes 10), Mikel Izal + Miss Caffeina (sábado 11) y Blackworks (domingo 12). Los conciertos serán solo el principio, ya que a continuación se celebrarán las sesiones de noche.
Cómo llegar al Espacio Zity en el Recinto Ferial de Valdespartera
- Autobús urbano: Líneas especiales de bus V1 y V5
- Tranvía: Parada en Mago de Oz y Avenida de Casablanca
- Los abuelos como figura clave en la organización familiar: 'Cuidar de los nietos es cansado a nivel mental
- Ruth Bravo, concejala de Juventud de Zaragoza: 'No me desperté un día y decidí cerrar Zonas Jóvenes
- La eterna espera de unos vecinos para entrar a su nueva casa: 'Cuando decidimos comprarla no teníamos hijos. Hoy tenemos dos y ya van al colegio
- La preciosa ruta entre barrancos y bosques que termina en un solitario ibón del Pirineo a más de 2.300 metros de altura
- Un forastero abre un acalorado debate tras poner una mala reseña a un restaurante de Zaragoza: 'Las tapas no se pagan, son gratis
- Sorprenden a una mujer en el centro de Zaragoza y la 'golpean sin mediar palabra' para robarle
- La Guardia Civil rescata a un perro que llevaba al menos dos días con el agua al cuello en una acequia en La Almunia
- Los multipropietarios se disparan en Aragón, que suma más de 18.000 desde la pandemia