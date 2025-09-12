Vuelve el humor al Espacio Zity en las Fiestas del Pilar

Las Fiestas del Pilar 2025 son mucho más que conciertos por la noche. Más allá de ser uno de los principales escenarios festivos, el Espacio Zity volverá a contar a la hora del vermú con una carpa dedicada al mejor humor. El Zity Comedy se convertirá en el epicentro de la comedia zaragozana con dos fechas imprescindibles que prometen una experiencia divertida y diferente.

El Zity Comedy 2025 abrirá sus puertas las mañanas del sábado 4 y 11 de octubre con algunos de los cómicos más destacados del panorama nacional. Una propuesta que se consolida dentro del programa como uno de los momentos más esperados y refrescantes. Las entradas ya están a la venta.

Juan Ibáñez, Luis Álvaro, Susi Caramelo, Miguel Miguel y Bianca Kovacs, el sábado 4 de octubre. / Zity Comedy

Cabezas de cartel, el 4 de octubre

La programación comenzará el sábado 4 de octubre a las 12.30 horas con un espectáculo coral bajo el título Cabezas de cartel, presentado por Juan Ibáñez, conocido por su participación en El Hormiguero como parte del dúo de las hormigas. Ibáñez ejercerá de maestro de ceremonias en una mañana que reunirá a varios estilos de humor sobre el escenario.

En el show actuarán Susi Caramelo, una de las cómicas más reconocibles del momento por su ironía, descaro y carisma; Luis Álvaro, referente del humor inteligente, con un universo propio de situaciones surrealistas; Miguel Miguel, figura consolidada del stand-up nacional; y Bianca Kovacs, que aportará su mirada fresca y sin filtros. Es una ocasión única para disfrutar del mejor stand-up en vivo.

Compra aquí las entradas

Pepe Céspedes, May-Te, Rubén García y Joze Campoy, el sábado 11 de octubre. / Zity Comedy

Mónologos All Star, el 11 de octubre

Una semana después, el sábado 11 de octubre, llegará al Zity Comedy el espectáculo Monólogos All Star, también a las 12.30 horas. En esta segunda jornada saldrán a escena cuatro figuras imprescindibles del panorama cómico, cada uno con su propio estilo y su visión divertida de la vida.

Estarán en Zaragoza cuatro voces imprescindible del humor actual: Pepe Céspedes, maestro del costumbrismo y la ironía; Joze Campoy, con su propuesta que mezcla crítica social y cercanía; y Rubén García, con un estilo ágil y lleno de desparpajo. May-Te, una de las cómicas emergentes con más fuerza del circuito, será la encargada de conducir la velada.

Compra aquí las entradas

Zity Comedy se convierte en el epicentro de la comedia durante las Fiestas del Pilar. / Zity Comedy

Espacio Zity, grandes conciertos con los mejores artistas nacionales

El festival más esperado de las Fiestas del Pilar vuelve a abrir sus puertas al humor con una nueva edición del Zity Comedy, que se suma a una atractiva programación de conciertos todas las noches del 3 al 12 de octubre. El Espacio Zity será un mosaico musical donde las voces se mezclan con las promesas del futuro y donde caben todos los gustos.

Rels B (viernes 3), Melendi (sábado 4), Manuel Carrasco (domingo 5), De la Rose + Cruz Cafune (lunes 6), Lori Meyers + Siloé + Dani Fernández y Vera Fauna (martes 7), Duki (miércoles 8), JC Reyes (viernes 10), Mikel Izal + Miss Caffeina (sábado 11) y Blackworks (domingo 12). Los conciertos serán solo el principio, ya que a continuación se celebrarán las sesiones de noche.

