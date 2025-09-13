Crece el malestar vecinal en Zaragoza por el modelo de creación de vivienda del PP: "La Justicia tendrá la última palabra"

Órdago vecinal en Zaragoza al PP a propósito de su plan impulsado para crear nuevas viviendas en suelos que estaban destinados a equipamientos que aún no se han llevado a cabo. La última en manifestarse ha sido la Asociación Vecinal Entrelagos–Rosales del Canal, que ha informado de que sus demandas contra la construcción de Viviendas Dotacionales Públicas (VDP) en un solar del barrio se encuentran en trámite de conclusiones en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y quedarán vistas para sentencia en los próximos meses.

Aviso para navegantes dirigido al Gobierno de Aragón, ya que recuerdan que todos los pasos administrativos dados o que se den de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza, ambos gobernados por el PP, pueden quedar anulados en la vía judicial. Esperan que cuando no sea ya irreversible. Y es que el colectivo recuerda que ese terreno figura en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo destinado a fines educativos, por lo que, a su juicio, la ejecución de las VDP supondría un perjuicio para el derecho a la educación en el suroeste de Zaragoza.

Esta asociación vecinal subraya además que el barrio reconoce la necesidad de vivienda accesible, pero no comparte "ni el modelo, ni la forma, porque la política llevada va en contra del tejido social de los barrios”. Sostiene que los solares dotacionales no son “ociosos” y que la falta de equipamientos no puede justificarse por la ausencia de demanda vecinal. Recuerda además que ya presentó más de 1.000 alegaciones en vía administrativa, que fueron rechazadas, y que ha contado con el respaldo de resoluciones parlamentarias y del Justicia de Aragón, además de un informe desfavorable de la Intervención General.

Los vecinos denuncian que el modelo de gestión garantiza beneficios al fondo inmobiliario adjudicatario sin abaratar realmente los precios de alquiler, lo que dificultará el acceso a jóvenes con rentas bajas e insisten en que Rosales del Canal y el Distrito Sur necesitan equipamientos educativos, deportivos y sanitarios antes que más viviendas. “La Justicia tendrá la última palabra”, señalan desde la asociación, que reclama una solución que no comprometa el futuro del barrio.

Su planteamiento coincide con el expresado esta misma semana desde la asociación de vecinos del Picarral, en la margen izquierda del Ebro, que reclamaron públicamente al ayuntamiento y a la DGA un proceso de "participación ciudadana real” para abordar el desarrollo de vivienda previsto en el distrito. Su comunicado llegaba después de que se conociera que se les había convocado a una reunión para el próximo lunes, 15 de septiembre, en horario laboral y solo con carácter informativo, sin poder hacer propuestas o mostrar su opinión al plan de desarrollo de nuevas viviendas en suelos dotacionales no utilizados en El Rabal.

Su presidenta, Ana Lasierra, puso de relieve la importancia de incorporar a estos planes la dotación de servicios públicos adecuados, así como que esta zona de la ciudad padece un importante déficit de equipamientos, de manera que la propuesta del PP solo serviría para aumentar la población en un barrio que ya tiene una oferta insuficiente de estos equipamientos básicos, haciendo inviable esa ejecución sin acompañarla dse inversiones en infraestructuras sociales, educativas y sanitarias.

Pero causa mayor malestar en el Picarral el hecho de que se haya escogido para levantar viviendas un solar que el ayuntamiento consiguió gracias a la cesión gratuita en 2004 por parte de la comunidad de propietarios Luis Pinilla Solivares con el objetivo de que fuera destinado a equipamientos dotacionales. Creen que eso debe respetarse, que su uso debe ser para equipamientos y no convertirse en un activo inmobiliario con beneficie a una empresa privada con su cesión durante 75 años.

“No estamos en contra de la vivienda pública, pero sí de un modelo que no atienda las necesidades reales del barrio”, aseguró la asociación en su comunicado hecho público esta semana. De momento no apuntan a la vía judicial, pero a nadie se le escapa que esta opción está sobre la mesa si la negociación con los vecinos no se reconduce por cauces más adecuados.

Al final, todas las críticas que están surgiendo coinciden en aspectos clave que son relevantes para estos colectivos. Que haya solares para equimpamientos que no se hayan ejecutado no es culpa de las entidades vecinales ni de que no haya demanda suficiente para esos usos sociales, educativos o sanitarios, sino por la inacción durante años de la propia Administración. Y también apuntan a que no se está midiendo con suficiente antelación los efectos que puede tener ese déficit de equipamientos actual en zonas donde con más vivienda habrá más habitantes que los reclamen o utilicen los escasos que ya hay.