Feijóo ficha a Mar Vaquero para el nuevo equipo económico del PP

Más trabajo para Mar Vaquero. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, titular del Departamento de Presidencia, Economía y Justicia, escala puestos en el organigrama de Alberto Núñez Feijóo en el PP. El líder popular renueva su equipo económico en Génova y elige a la aragonesa para coordinar el área de Comercio, Inversiones, Empresa y Pymes.

La vicepresidenta autonómica formará parte, a partir del próximo lunes, de la renovación del área económica del PP a nivel nacional. Al frente de la Vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible está Alberto Nadal y de él dependerán cinco nuevas áreas, una coordinada por Vaquero.

Junto a la política aragonesa llegan al tercer escalón del organigrama de Génova Irene Garrido (Economía), Juan Diego Requena (Energía y Sostenibilidad), Susana López Ares (Industria, Innovación, Digitalización e Inteligencia Artificial) y Javier Thibault Aranda (Empleo, Autónomas y Diálogo Social). El PP arma este nuevo equipo para, según aseguran desde Génova, "hacer frente a un Gobierno equivocado en su política económica, industrial y laboral, como para empezar a diseñar la España que ha de venir después de Pedro Sánchez".

Una aspiración a la que los populares se presentan como "la alternativa que dé respuesta" y con la intención de "aportar soluciones a los problemas de los españoles en un contexto en el que aumenta la precariedad mientras los sueldos son cada vez más bajos". "El Ejecutivo central sigue sin acometer una reforma que se adecúe al mercado actual al mismo tiempo que los trabajadores autónomos cada vez están más asfixiados por los impuestos, las cotizaciones y la escasa protección social", aseveran en un comunicado los populares, que lamentan que "no existen medidas eficaces para el impulso del empleo juvenil".

El PP de Aragón recupera algo de fuerza en Génova

El nombramiento de Mar Vaquero en el equipo económico de Núñez Feijóo recupera algo de fuerza para el PP de Aragón en el núcleo de los populares a nivel nacional. El último Congreso, el que reeligió al gallego como líder del partido, terminó de manera agridulce para el PP de Jorge Azcón. Los populares aragoneses perdieron presencia en el núcleo duro de Núñez Feijóo con la salida de Ana Alós de la planta noble del partido.

La oscense, vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del Partido Popular hasta el cónclave del partido, no tuvo sustituto aragonés a su altura. La más cercana fue Rocío Dívar, que se quedó en el segundo nivel de la estructura orgánica del partido. Dívar, portavoz adjunta en el Senado, es valor al alza en el PP de Aragón y fue la apuesta de Azcón para que su federación mantuviera fuerza en Génova.

Aseguró entonces el presidente aragonés que se conocerían nombres aragoneses en el PP de Núñez Feijóo con el paso del tiempo. El nombramiento de Vaquero responde a las pretensiones de Azcón, con una de las personas de su máxima confianza asumiendo responsabilidades en Génova. El PP de Aragón, sin embargo, no recupera toda la fuerza que tuvo en el primer equipo de Feijóo.