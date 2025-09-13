La gran fiesta de la inclusión en Aragón no olvida que "queda un largo camino por recorrer"

La inclusión social en Aragón está de aniversario. Dos organizaciones que luchan por la igualdad de las personas con discapacidad intelectual y su integración en la sociedad civil, Plena Inclusión y Los que no se rinden, celebran respectivamente su trigesimoquinto y su décimo cumpleaños. La Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, lugar reservado para los grandes acontecimientos de la comunidad, ha acogido una multitudinaria fiesta en la que no ha faltado la reivindicación y el recuerdo para aquellos pioneros que iniciaron el camino " en un ambiente hostil y un panorama “desastroso”, dado que hace no tanto tiempo la discriminación era ley de vida para este colectivo.

"Hemos avanzado mucho, y si los que empezaron este camino vieran lo que hemos hecho no lo creerían. Sin embargo, queda mucho por recorrer", ha dicho Santiago Villanueva, presidente de Plena Inclusión Aragón, que se ha desecho en halagos a esas pocas familias que hace 35 años se unieron para trazar el horizonte logrado hasta hoy. "No somos siempre un aliado cómodo para la Adminsitración pública, porque cuando falta todavía tanto por hacer, por ejemplo, en cuanto a inserción laboral, es nuestro deber protestar y reivindicar. Pero lo haremos siempre con tolerancia y lealtad institucional", ha defendido.

En la misma idea ha ahondado Francisco Monteagudo, presidente de Los que no se rinden, una asociación pionera que nació en Zaragoza y que está integrada solo por personas con discapacidad intelectual. «Lo que pretendemos es defender realmente nuestros derechos. Se ha conseguido que 100.000 personas con discapacidad intelectual podamos votar. Hemos dejado de ser disminuidos y ahora somos personas con discapacidad Incluso nos hemos podido casar», ha señalado Monteagudo, incidiendo en que «todavía queda un largo camino por recorrer para poder tener una vida autónoma e independiente, vivir en un piso normal y corriente, comprarse un coche o irnos de viaje».

Francisco Monteagudo, presidente de Los que no se rinden, junto a Pilar Alegría (de rojo) y Carmen Susín (de verde). / Laura Trives

El acto ha contado con la presencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, la consejera de Bienestar y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, y la concejal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. La ministra portavoz ha calificado de "verdadero orgullo para Aragón y para España" a ambas organizaciones. Alegría ha alabado la capacidad de innovación social, la promoción de un nuevo paradigma hacia la voz propia del colectivo y la capacidad de colaborar con todas las organizaciones y Adminsitraciones desde todas las ópticas. Ha defendido que el Gobierno de Sánchez "está trabajando para que ningun niño quede excluido y ha llamado a trabajar para mantener los valores y principios que ciertas ideologías están poniendo en riesgo. Además, ha subrayado la reforma del artículo de la Constitución que utilizaba "un lenguaje peyorativo" y que ahora habla de personas con discapacidad en lugar de disminuidos.

Por su parte, la consejera Susín ha defendido que las Administraciones deben acompañar a las entidades en esas necesidades de inclusión en el ámbito del empleo, la vivienda o la educación. "Hoy es un día de fiesta y de reivindicación para avanzar en inclusión social", ha dicho, aprovechando para criticar al Gobierno central "por poner en riesgo" los colegios de educación especial que garantizan los medios y el cuidado de las personas que lo demandan.

Al acto han acudido cerca de 300 personas y ha estado conducido por dos jóvenes con discapacidad intelectual. Los aplausos, las risas y la emoción han recorrido la Sala de la Corona durante la hora y media posterior. "Hablar de derechos no es una opción, es una responsabilidad colectiva", ha resumido Santiago Villanueva, que ha concluido citando a Martin Luther King. "Si supuera que el mundo se acaba mañana, aún hoy plantaría un arbol. Queridas familias, plantemos entre todos un bosque». La fiesta continúa desde el mediodía de este sábado en el Parque de Atracciones de Zaragoza.