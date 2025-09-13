La Inspección de Trabajo intensifica su vigilancia en Aragón y se prepara para nuevos refuerzos

La lucha contra la siniestralidad laboral en Aragón ha dado un nuevo salto en 2025. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha reforzado sus planes de control de la prevención de riesgos en las empresas, ampliando su ámbito de actuación más allá de los accidentes mortales para abarcar también los casos graves. Entre enero y agosto de este año, las sanciones en materia de seguridad laboral han alcanzado los 4,2 millones de euros, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior.

El ejercicio de 2024 cerró con una actividad inspectora en máximos. El plan de choque contra la siniestralidad mortal impulsó 5.370 expedientes en prevención y más de 16.200 controles, un 7,4% más que en 2023. Las infracciones detectadas superaron el millar (1.026), con sanciones que ascendieron a 6,39 millones de euros, lo que supone un aumento del 8,5%.

La Inspección emitió además 6.441 requerimientos para corregir deficiencias preventivas, tramitó 252 propuestas de recargo de prestaciones y abrió 541 investigaciones por accidentes de trabajo. Solo por estos siniestros se impusieron sanciones por 1,5 millones de euros, el 24% del total.

Una parte importante de la actividad se centró en la vigilancia específica de los accidentes mortales: 1.237 expedientes, que derivaron en 1,8 millones de euros en sanciones, casi un tercio del importe total.

Primeros ocho meses de 2025: la prevención se amplía

En lo que va de 2025 (enero-agosto), la ITSS ha mantenido el plan de choque, pero con un enfoque más amplio. Ya no solo sobre los accidentes mortales, también sobre los graves. Este giro se traduce en 4.036 expedientes en prevención y 14.001 controles, lo que supone un incremento del 13% y cinco puntos más sobre el total de la actividad del organismo en territorio aragonés.

Las infracciones detectadas han crecido un 6% (738 casos) y las sanciones impuestas suman ya 4,21 millones de euros, con un aumento de casi 400.000 euros respecto a 2024. Además, se han emitido 5.358 requerimientos (+11%), tramitado 153 propuestas de recargo de prestaciones (+3%) y abierto 335 investigaciones por accidentes de trabajo, con sanciones por un millón de euros (el 24% del total en prevención).

La vigilancia específica de los accidentes más graves ha derivado en 707 expedientes, que ya suponen el 60% de la planificación anual.

Refuerzo de plantilla y nuevas prioridades

Por otra parte, el Gobierno de Aragón pedirá al Ministerio de Trabajo un refuerzo de cinco inspectores para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en la comunidad autónoma, que en los últimos dos años -entre septiembre de 2023 y julio de 2025- ya ha incrementado su plantilla en 12 profesionales, pasando de 80 a 92 efectivos, un 15% más.

Gracias a los refuerzos recientes, la comunidad cuenta con uno de los mejores ratios de España en este ámbito, con un inspector por cada 6.000 trabajadores, un 25% mejor que la media nacional.

De los nuevos inspectores solicitados, tres se destinarían a Zaragoza, uno a Huesca y otro a Teruel. Esta petición llega tras un verano marcado por un elevado índice de siniestralidad laboral, con 10 fallecidos en agosto y un total de 27 en lo que va de año.

La solicitud, que será presentada por el Departamento de Presidencia, Economía y Justicia junto a la delegación territorial de la ITSS, responde a una creciente demanda social, que se refleja en aspecto como un aumento del 43% en las denuncias recibidas por la autoridad laboral, y a la mayor complejidad de las actuaciones, reflejo de una creciente demanda social.

Por otro lado, el Gobierno de España ha aprobado recientemente la relación de puestos de trabajo de la ITSS a nivel nacional, con más de 400 nuevos puestos, de los cuales 15 corresponderán a Aragón. Estos incluirán tres nuevas jefaturas de unidades especializadas (dos ya creadas en Huesca y Teruel), cinco inspectores jefes de equipo y siete subinspectores coordinadores.

Este refuerzo, que se implementará progresivamente, es fruto de las reivindicaciones de la plantilla de la ITSS, que incluyeron una huelga para exigir una mayor profesionalización del servicio. La ampliación de efectivos busca mejorar la eficacia y especialización de las actuaciones, especialmente en prevención de riesgos laborales, un ámbito que concentra un tercio de la actividad inspectora en Aragón, impulsado por la creciente sensibilidad social ante el aumento de accidentes laborales mortales este verano.

De cara a los próximos meses, la Inspección de Trabajo anuncia que será “más exigente en las medidas preventivas” y que su estrategia se adaptará en función de la tipología de accidentes. Entre las prioridades figuran la de intensificar los controles en empresas de menos de 25 trabajadores, donde es más difícil que exista una cultura preventiva consolidada; mantener programas sobre accidentes recurrentes, como las caídas en altura; e incorporar nuevos riesgos previstos en el Plan Estratégico 2025-2027.