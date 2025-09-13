Izquierda Unida denuncia el abandono del Gobierno de Azcón a los problemas de la ciudadanía

Izquierda Unida de Aragón ha celebrado este sábado la reunión de su Coordinadora para marcar el inicio del curso político, centrando el debate en los problemas que, a su juicio, siguen sin respuesta por parte del Gobierno de Aragón. El coordinador general del partido, Álvaro Sanz, ha denunciado la política de “escaparate” del Ejecutivo de Azcón, que a su juicio, sigue “ignorando” las necesidades urgentes de la mayoría social mientras “regala” Aragón a las multinacionales.

“Azcón -ha lamentado- ha vuelto de vacaciones con la alfombra roja lista para los de siempre: las grandes tecnológicas y los fondos de inversión. Mientras tanto, los problemas estructurales de Aragón siguen sin abordarse”, como la alta siniestralidad laboral y para lo que ha exigido la implantación urgente de la figura del delegado territorial de prevención.

En este sentido ha asegurado que desde IU no tienen intención de "esperar a que el diálogo social se convierta en otro cajón de sastre”, y ha acusado al Gobierno autonómico de carecer de voluntad política para proteger a los trabajadores y a los empresarios de mirar hacia otro lado mientras se vulnera la seguridad laboral. Sanz también ha criticado la actuación de la consejera de Políticas Sociales, Carmen Susín, ante la acogida de menores no acompañados: “Una chapuza, un llegar tarde y mal y un poner palos en la rueda”, ha asegurado.

Por su parte, la responsable de Políticas Sociales y Feminismo de IU Aragón, Marga Deyá, ha denunciado el desmantelamiento de los servicios públicos al inicio del curso escolar y ha reprochado que mientras "anuncian millones, se bloquean aulas públicas, se recorta personal y se favorece a la concertada. Hay dinero, pero no hay voluntad de invertirlo en lo que importa: la escuela pública, la diversidad, la igualdad”.

Deyá ha criticado también el uso partidista del Plan Corresponsables, que ha dejado 185 aulas de tarde cerradas y traslada a las familias el coste de los servicios de madrugadores, algo que, según su opinión, "no es conciliación, es sabotaje" porque "utilizan el plan para atacar al Gobierno central mientras incumplen sus propias competencias”.

IU de Aragón exige al Ejecutivo de Azcón que abandone su estrategia de confrontación y comience a gobernar para la ciudadanía, porque “hay recursos de sobra en Aragón para garantizar servicios públicos dignos. Lo que falta es voluntad política. Basta ya de hacer oposición desde el gobierno. Aragón necesita soluciones, no propaganda”, ha sentenciado.