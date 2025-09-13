"Aragón tiene casi pleno empleo, pero nos preocupa el absentismo y la falta de mano de obra"

Jesús Divasson Mendívil (Zaragoza, 1972) está al frente de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón desde el inicio de la actual legislatura, cargo que ya ocupó entre 2011 y 2015, en el Gobierno PP-PAR que presidía Luisa Fernanda Rudi. Funcionario superior y letrado de la comunidad autónoma desde 2000, es también ponente y profesor en derecho administrativo y prevención de riesgos laborales en la Universidad de Zaragoza. En esta entrevista analiza el panorama laboral aragonés, con especial atención a la siniestralidad y las nuevas necesidades del mercado de trabajo.

PREGUNTA (P): Es su segunda etapa en esta responsabilidad. En el ecuador de la legislatura, ¿Qué balance hace de su gestión?

RESPUESTA (R): Desde que llegamos a la dirección general, en 2023, llevamos dos años y el balance es positivo. Tanto en el servicio de Relaciones Laborales como en el Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA). Creo que hemos dado un impulso muy decidido en estas políticas públicas. Nos quedan dos años por delante y debemos culminar todo lo que anunciamos. Queríamos que la dirección general fuera accesible, abierta al exterior y orientada al asesoramiento y lo estamos consiguiendo. Hemos visitado 42 empresas productivas para conocer sus actividades y cómo gestionan a las personas y recursos humanos. Estas visitas son constantes, con el objetivo de entender problemas y necesidades reales del tejido empresarial.

P. El panorama laboral de Aragón es hoy muy diferente al que había en el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, que coincidió con la crisis económica.

R. Absolutamente. Entonces estábamos en plena crisis, luchando por la supervivencia empresarial y los contratos de los trabajadores. Ahora hay casi pleno empleo en Aragón y un mercado expansivo, pero surgen otros problemas. Por un lado, el absentismo, especialmente por incapacidad temporal, que se está incrementado de manera muy notable. Estamos trabajando con los agentes sociales, las mutuas y distintos departamentos del Gobierno para abordar este asunto. Por otro lado, hay dificultad para atraer y retener mano de obra, tanto nacional como extranjera

P. ¿Cuáles son los retos pendientes?

R. La cultura preventiva sigue siendo la asignatura pendiente. Este viernes hemos celebrado el primer Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral con la vicepresidenta de la DGA, Mar Vaqueo, y los cinco máximos representantes de los agentes sociales. Durante cinco horas hemos hablado y consensuado programas para mejorar la prevención de accidentes en diferentes ámbitos y nos hemos comprometido a impulsar un programa educativo para concienciar a los niños desde Primaria.

P. Hábleme de ese programa educativo.

R. Queremos que los niños aprendan sobre prevención de riesgos laborales desde el colegio, similar a cómo se les educa en sostenibilidad o seguridad vial. Pero, insisto, tengo que hablar con el Departamento de Educación para ver de qué manera podemos introducir materia educativa en esta cuestión. Creemos que concienciar desde la infancia tendrá un impacto positivo a largo plazo y ayudará a crear una verdadera cultura preventiva en la sociedad aragonesa.

P. ¿Qué otras medidas van a impulsarse para atajar los accidentes?

R. Vamos a crear un aula didáctica en el ISSLA de formación de prevención de riesgos laborales. Tenemos un presupuesto de 230.000 euros para la reforma del sótano del edificio. Será un espacio de 500 metros donde vamos a hacer actividades didácticas, algunas dirigidas a los colegios de Educación Primaria. Además, los agentes sociales se han comprometido a realizar un programa de visualización de accidentes mortales ocurridos en Aragón para concienciar sobre la coordinación de actividades empresariales. Vamos a impulsar también un estudio de los accidentes graves y mortales. Esto no se ha hecho nunca y nos podrá dar datos significativos para abordar luego programas de actuación. Se ha anunciado también, por parte de la Inspección de Trabajo, que durante el curso 2025-2026 se va a hacer un esfuerzo, todavía mayor si cabe, de intensificar la actividad de control y vigilancia de las medidas preventivas. Y a finales de septiembre, lanzaremos una nueva campaña de sensibilización en los medios de comunicación, nuevamente de la mano de los agentes sociales, esta vez centrada en el bienestar laboral

P. ¿Qué papel puede jugar la digitalización en esta estrategia?

R. Estamos considerando incluir la prevención de riesgos laborales en el congreso tecnológico The Wave, con un espacio del ISSLA, en el que podrían tener cabida los agentes sociales y expertos en digitalización. El objetivo es mostrar los avances tecnológicos aplicados a la prevención y sensibilizar a empresas y trabajadores.

P. Tras el repunte de accidentes mortales este verano, ¿en qué sectores o perfiles van a poner el foco prioritario?

R. No nos gusta segmentar solo por sector, porque la casuística de accidentes laborales es muy variada. Este verano hemos tenido muertes en grandes y pequeñas empresas, incluso falleció un empresario. El foco se pone en la coordinación de actividades empresariales y en las empresas de menos de 25 trabajadores, donde la cultura preventiva es menor.

P. Para llegar a ese segmento de empresas, los sindicatos reclaman la figura del delegado territorial de prevención. ¿Barajan implantarlo?

R. No por ahora. Esta figura requiere consenso entre todos los agentes sociales, que aún no existe porque se oponen las organizaciones empresariales. Mientras tanto, seguimos centrados en que nuestros técnicos del ISSLA visiten empresas y realicen programas de asesoramiento y prevención. En 2024, enviamos cerca de mil cartas de advertencia y realizamos más de 200 visitas de prevención.

P. Hay empresas con altas tasas de siniestralidad que son reincidentes, ¿cree necesario endurecer las sanciones en estos casos?

R. No existe un programa específico de endurecimiento. La Inspección de Trabajo aplica la ley y, en caso de infracciones, hay consecuencias administrativas o penales según corresponda. La clave es el cumplimiento de la normativa y el diálogo social, que en Aragón ha alcanzado acuerdos históricos.

P. La reducción de jornada laboral, que el Congreso ha rechazado, hubiera beneficiado a más de 300.000 trabajadores aragoneses, ¿es una oportunidad perdida?

R. Veía complicado que se adelantara esta medida. Sin el consenso necesario, su implantación es compleja, y muchos convenios ya aplican jornadas reducidas por debajo del máximo legal.

P. Forma parte del equipo de trabajo del Gobierno de Aragón que asesora a CATL en el traslado y acogida de trabajadores chinos para las obras de la gigafactoría de baterías de Figueruelas, ¿cómo será ese operativo?

R. Efectivamente, hay una serie de direcciones generales que estamos involucradas en un proyecto de esta naturaleza. Estamos a disposición de ayudar a la empresa en lo que necesite. Hacemos de canal de comunicación con el ministerio competente en la materia de permisos y visados. Y tengo que decir que tenemos una colaboración muy positiva con la Delegación del Gobierno en Aragón y con los ministerios de Inclusión y de Exteriores, que están ayudando a que este proyecto se lleve adelante.

¿Se han concedido ya visados? ¿Cuántos trabajadores vendrán finalmente?

La empresa en su momento anunció del orden de 2.000 trabajadores para las obras de construcción y puesta en marcha, pero a lo largo de tres años. Esa cifra no ha cambiado. Lo último que sé es que se iban a unificar los visados en un consulado en China.

P. En materia de igualdad, Aragón sigue presentando una de las brechas salariales entre hombres y mujeres más elevadas de España. ¿Qué está haciendo su Gobierno?

R. Nos centramos en asesorar y acompañar a las empresas en la implantación de planes de igualdad y medidas de corresponsabilidad. Hay empresas que, pese a la obligación legal, no tienen plan de igualdad vigente, y eso nos preocupa. Nuestro objetivo es que se implementen y mejoren continuamente.