Un motorista resulta herido en un accidente de tráfico en la avenida San Juan Bosco de Zaragoza

Un motorista ha resultado herido este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en la ciudad de Zaragoza, a la altura del número 14 de la avenida San Juan Bosco, antes de la intersección con Corona de Aragón, según han informado fuentes de la Policía Local.

El siniestro se ha producido en torno a las 14.00 horas y en él se han visto implicados un coche y una motocicleta. Por el momento no se conocen los detalles de lo ocurrido, pero en principio se trataría de un accidente por alcance.

El suceso se ha producido en la cita vía, Frente al colegio Recarte y Ornat y el aparcamiento de la zona. El conductor de la moto ha sido trasladado a un centro hospitalario de la capital aragonesa, aunque en principio las lesiones que presenta no revisten gravedad.

Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de la Policía Local de Zaragoza, así como funcionarios de la Policía Judicial, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Atropello mortal

Cabe recordar que, en la misma zona de Zaragoza, hace apenas unos días se produjo un trágico atropello mortal que ha conmocionado a la ciudad. Un hombre de 77 años falleció el miércoles 10 de septiembre tras ser arrollado por un autobús interurbano en la confluencia de la avenida de Valencia con la calle Tomás Bretón, cerca de la comisaría de Delicias.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10.30 horas en un paso de cebra conocido por su alta peligrosidad, con testigos presenciales describiendo un impacto brutal que dejó al peatón desangrándose en el suelo y fracturó el cristal delantero del vehículo. La Policía Local y Judicial investigan las circunstancias, incluyendo si el semáforo estaba en rojo, en un punto que ya acumula varios incidentes viales.