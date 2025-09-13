Un motorista resulta herido en un accidente de tráfico en la avenida San Juan Bosco de Zaragoza
El siniestro se ha producido cerca del lugar donde se registró hace unos días un atropello que se cobró la vida de un hombre de 77 años
Un motorista ha resultado herido este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en la ciudad de Zaragoza, a la altura del número 14 de la avenida San Juan Bosco, antes de la intersección con Corona de Aragón, según han informado fuentes de la Policía Local.
El siniestro se ha producido en torno a las 14.00 horas y en él se han visto implicados un coche y una motocicleta. Por el momento no se conocen los detalles de lo ocurrido, pero en principio se trataría de un accidente por alcance.
El suceso se ha producido en la cita vía, Frente al colegio Recarte y Ornat y el aparcamiento de la zona. El conductor de la moto ha sido trasladado a un centro hospitalario de la capital aragonesa, aunque en principio las lesiones que presenta no revisten gravedad.
Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de la Policía Local de Zaragoza, así como funcionarios de la Policía Judicial, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.
Atropello mortal
Cabe recordar que, en la misma zona de Zaragoza, hace apenas unos días se produjo un trágico atropello mortal que ha conmocionado a la ciudad. Un hombre de 77 años falleció el miércoles 10 de septiembre tras ser arrollado por un autobús interurbano en la confluencia de la avenida de Valencia con la calle Tomás Bretón, cerca de la comisaría de Delicias.
El siniestro ocurrió alrededor de las 10.30 horas en un paso de cebra conocido por su alta peligrosidad, con testigos presenciales describiendo un impacto brutal que dejó al peatón desangrándose en el suelo y fracturó el cristal delantero del vehículo. La Policía Local y Judicial investigan las circunstancias, incluyendo si el semáforo estaba en rojo, en un punto que ya acumula varios incidentes viales.
- Las extraescolares enfrentan a las familias con un colegio de Zaragoza: 'La gente está huyendo del centro
- Los abuelos como figura clave en la organización familiar: 'Cuidar de los nietos es cansado a nivel mental
- Una pancarta contra las obras en San Miguel: 'Queremos que toda Zaragoza se entere de nuestras demandas
- Cae una rata sobre la cabeza de una profesora en la vuelta al colegio: 'Es inaceptable e insostenible
- El Gobierno de Aragón reactiva la 'operación Arcosur': cientos de viviendas públicas a la espera
- Las obras en el Coso y la plaza San Miguel de Zaragoza empezarán el 20 de octubre y concluirán antes de lo previsto
- Este es el país invitado por Zaragoza a las Fiestas del Pilar 2025: tiene 3.500 residentes en la ciudad
- Ya hay fecha para el desalojo del edificio de Correos en El Portillo