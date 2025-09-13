Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Otra tormenta de granizo causa estragos en Huesca: daños en cultivos, coches y viviendas

El temporal ha descargado con fuerza la pasada madrugada en parte de la provincia, con un intenso pedrisco que ha llegado a teñir de blanco localidades como Aguas, en la Sierra de Guara

Los restos de hielo que ha dejado la fuerte granizada registrada en Aguas (Huesca) la pasada madrugada.

Los restos de hielo que ha dejado la fuerte granizada registrada en Aguas (Huesca) la pasada madrugada. / Asaja

Jorge Heras Pastor

Zaragoza

La provincia de Huesca ha vuelto a ser azotada por una violenta tormenta que ha causado importantes daños materiales en varios municipios y ha generado estragos significativos en el sector agrícola. En esta ocasión, las zonas centro y oriental del Altoaragón han sido las más afectadas, donde, durante la madrugada, se registraron intensas precipitaciones acompañadas, en algunos casos, de granizo que llegó a cubrir de blanco diversos parajes.

Entre las localidades más perjudicadas se encuentran Adahuesca y Aguas, en la Sierra de Guara, así como Barbastro, Binéfar, Camporréls y Peralta, según han informado fuentes del sindicato agrario Asaja. Desde esta organización lamentan las graves pérdidas ocasionadas por el pedrisco, especialmente en cultivos como el olivar, a poco más de un mes del inicio de su cosecha, y en campos de almendros que aún están en plena campaña de recolección.

La tormenta se desató alrededor de las tres de la madrugada, mientras que el granizo descargó con especial intensidad hacia las cuatro y media de este sábado. Además de los daños agrícolas, el pedrisco ha causado estragos en viviendas y vehículos estacionados en la vía pública, especialmente en municipios como Peralta y Aguas, donde los efectos han sido particularmente notorios.

Esta última tormenta se suma a una serie de eventos meteorológicos adversos que han golpeado la provincia de Huesca en las últimas semanas, con especial incidencia en la comarca de La Litera. Hace apenas una semana se registró un temporal similar que afectó a varias localidades de esta zona, causando desperfectos en viviendas, explotaciones agrícolas y caminos rurales.

Posteriormente, el lunes 8 de septiembre, otra intensa tormenta de agua, viento y granizo volvió a azotar la comarca, con Binéfar como epicentro, donde se inundaron bajos, cayeron árboles y se activó la fase de emergencia en Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar) del Gobierno de Aragón, debido a las numerosas incidencias reportadas.

