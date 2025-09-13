Torreciudad se llena de familias en plena guerra por su control entre la diócesis de Barbastro y el Opus Dei

La Jornada Mariana de las Familias ha celebrado su edición número 33 en un momento clave por el control de Torreciudad, lugar de acogida del evento. Unas 6.000 personas acudieron a la cita, en la que no se abordó el conflicto existente entre el Opus Dei y la diócesis de Barbastro-Monzón, encabezada por el obispo Ángel Pérez Pueyo, por la posesión y gestión del histórico santuario oscense. En poco tiempo, según los plazos que se manejan del caso, el Vaticano tomará una decisión sobre Torreciudad.

La cita se celebró dentro de la normalidad habitual de un encuentro marcado en el calendario del Opus Dei. Los miles de fieles celebraron la eucaristía y participaron en actividades culturales y de difusión de la fe. El vicario regional del Opus Dei en España, Ignacio Barrero, dirigió el ritual en el altar al aire libre.

En la jornada no se abordó el conflicto que la Orden vive con Ángel Pérez Pueyo, obispo de la Diócesis de Barbastro-Monzón. Pérez Pueyo sí entró en la complicada situación de Torreciudad a comienzos de semana, en una homilía que pronunció como mantenedor de las fiestas locales de Barbastro. Pérez Pueyo dejó en el aire la posibilidad de dimitir si el Vaticano no resuelve de forma favorable para la diócesis altoaragonesa el enfrentamiento que mantiene desde hace tiempo con el Opus Dei.

El sacerdote aragonés afirmó contar con el respaldo explícito del papa Francisco, fallecido hace cinco meses. En su discurso, Pérez Pueyo mostró cartas intercambiadas con Francisco y citó una de octubre de 2024, en la que el pontífice señalaba «las intrigas mafiosas» del Opus Dei en torno a este litigio. Antes, en noviembre de 2023, Francisco también se alineó con las tesis del obispo de Barbastro: «Ángel, no cedás».

«Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad ha de ser venerada en su pequeña y humilde morada de donde nunca debió salir tras mil años de historia en manos de un pueblo que la venera con enorme devoción», defendió Pérez Pueyo.

La resolución del Vaticano no debería tardar en llegar. Se espera que la decisión definitiva sea similar al borrador de Alejandro Arellano, comisario pontificio plenipotenciario nombrado por el papa Francisco. En ese primer escrito, Torreciudad sería propiedad de la diócesis oscense, pero estaría gestionado por el Opus Dei, que debería aumentar su aportación a la diócesis. La virgen peregrinaría dos veces al año a la ermita original. El borrador no contentó a ninguna de las partes y Pérez Pueyo propuso, al conocer la filtración, que fuera el Vaticano quien gestionara el templo.