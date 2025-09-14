Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El aragonés Alex Caro Tello logra una medalla de bronce en las olimpiadas europeas de la FP

El alumno del IES Virgen del Pilar de Zaragoza logra el tercer puesto en la categoría de Refrigeración y Aire Acondicionado del campeonato EuroSkills 2025

El aragonés Alex Caro Tello, ganador de una medalla de bronce en EuroSkills 2025..

El aragonés Alex Caro Tello, ganador de una medalla de bronce en EuroSkills 2025.. / Gobierno de Aragón

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El aragonés Alex Caro Tello, alumno del IES Virgen del Pilar de Zaragoza, ha conseguido la medalla de bronce en la modalidad de Refrigeración y Aire Acondicionado (Skill 38) durante la competición EuroSkills Herning 2025, celebrada del 9 al 13 de septiembre en Herning (Dinamarca).

Su desempeño sobresaliente en instalación, ajuste, mantenimiento de sistemas de frío y aire acondicionado, así como en eficiencia energética y resolución de problemas, lo ha situado entre los tres mejores competidores de Europa en esta exigente especialidad.

Alex Caro Tello ha representado a Aragón y a España en una de las disciplinas más técnicas de EuroSkills, enfrentándose a los mejores jóvenes profesionales del continente. Este reconocimiento internacional pone en valor el nivel de la Formación Profesional española y el trabajo realizado por el profesorado y los tutores que lo han acompañado en su preparación.

El joven ya se había hecho con el campeonato nacional en 2024 y representó a España en Lyon el año pasado en las World Skills. EuroSkills, que se ha celebrado hasta este sábado, es un certamen europeo de jóvenes estudiantes de FP, que premia el talento profesional y muestra de forma práctica los últimos avances en estas enseñanzas.

Caro ha competido en diferentes pruebas relacionadas con montar y reparar equipos frigoríficos, donde ha demostrado sus habilidades para cortar y montar tuberías, soldar, resolver averías eléctricas. A lo largo de tres jornadas, cientos de jóvenes llegados de toda Europa se han enfrentado en un total de 38 modalidades diferentes, que dan muestra de la amplia oferta y catálogo de enseñanzas de FP.

Un ejemplo

El éxito de Alex Caro es un ejemplo para otros estudiantes que aspiran a una carrera técnica en refrigeración, climatización y sostenibilidad energética y una muestra del talento aragonés en una competición que promueve el uso de tecnologías de alta eficiencia energética, alineadas con los objetivos medioambientales europeos.

Esta medalla de bronce posiciona a Aragón y a España como referentes en la Formación Profesional y en el sector, favoreciendo el desarrollo de proyectos de cooperación y transferencia de conocimiento.

El galardón ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto, también, de su familia, de sus formadores en el IES Virgen del Pilar, de los expertos y tutores de AragónSkills y del apoyo institucional del Gobierno de Aragón y de SpainSkills. El éxito de Alex Caro Tello impulsa la preparación de los futuros competidores para las próximas ediciones de EuroSkills y WorldSkills, reforzando el compromiso con la excelencia en la Formación Profesional.

