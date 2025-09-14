El Gobierno de Aragón licita las obras para finalizar la depuradora de Aguaviva
El presupuesto del proyecto que se ejecutará en la localidad turolense supera el medio millón de euros
El Gobierno de Aragón licita las obras para El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés del Agua, ha aprobado la licitación de las obras necesarias para culminar la construcción y puesta en marcha de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Aguaviva, en la provincia de Teruel.
El presupuesto base de licitación asciende a 546.429,32 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 17 meses, que comprende 5 meses de obra civil y un periodo de explotación inicial de 18 meses -12 meses según contrato más 6 meses adicionales ofertados por el adjudicatario-. La financiación de esta actuación se realizará con recursos propios del Instituto Aragonés del Agua, distribuidos en los ejercicios 2025, 2026 y 2027.
La intervención permitirá concluir las obras iniciadas años atrás, que quedaron paralizadas en 2024 tras ejecutarse trabajos por valor de 678.948,23 euros.
El nuevo contrato contempla tanto la finalización de la infraestructura como su funcionamiento inicial.El proyecto incluye la construcción del colector de llegada, la obra civil del tratamiento primario, la instalación de los equipos mecánicos y eléctricos, así como la ejecución de los sistemas de control y las conexiones exteriores.
Además, la adenda incorpora partidas no previstas en el proyecto original, como los soportes de las tuberías de distribución sobre los filtros.
