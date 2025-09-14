Un incendio forestal en Huérmeda (Calatayud) obliga a cortar durante dos horas la circulación de alta velocidad

Un incendio forestal en la pedanía de Huérmeda, en Calatayud, ha cortado la circulación de los trenes de alta velocidad entre Calatayud y Ricla durante casi dos horas. Hasta el lugar se han desplazado a primera hora de la tarde efectivos de Infoar del Gobierno de Aragón y han logrado la extinción del incendio.

El operativo de Emergencias del Ejecutivo autonómico ha enviado dos helicópteros de Infoar, equipados con sus respectivas cuadrillas helitransportadas. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico también ha enviado dos helicópteros, acompañado de otro vehículo de la BRIF de Daroca.

A pie se han dirigido hasta Huérmeda hasta tres brigadas terrestres, con dos autobombas y un equipo de bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza. Efectivos de Protección Civil también se han movilizado hasta el fuego.

Adif ya ha confirmado a través de sus redes sociales el reestablecimiento de la circulación. "Extinguido el incendio y revisada la infraestructura, que se encuentra en buen estado", aseguran desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. "Los trenes, detenidos en estaciones, irán reanudando la marcha progresivamente", confirman desde Adif.

"Nos han abierto la puerta porque iba para largo"

Marta ha sido una de las personas afectadas por el corte de la línea de alta velocidad. Con la marcha ya reanudada, esta zaragozana explica a este diario lo sucedido durante las casi dos horas en las que su tren ha estado detenido. "He salido a las 15.27 de Madrid y hacíamos parada en Calatayud, pero como a cinco minutos de llegar se ha parado", explica Marta, que afirma que han estado "dos o tres minutos" esperando una comunicación que no ha tardado en llegar: "Nos han avisado de que había un incendio cerca de las vías y que ya estaban trabajando los bomberos".

La zaragozana cuenta que han estado unos veinte minutos en silencio, hasta que el personal de Renfe, "que ha sido bastante agradable", ha detallado un poco más a los pasajeros la situación: "Nos han dicho que nos abrían las puertas para que saliésemos si queríamos porque parecía que iba para largo".

Un tren de alta velocidad parado junto a Ariza, con los pasajeros fuera de las vías. / EL PERIÓDICO

La marcha, que se ha parado en torno a las 16.20 horas, "se ha reanudado a las 18.11 horas". Marta cuenta que, en el caso de su convoy, ha estado parado en el término municipal de Ariza, "en una especie de andén".