Mar Vaquero (vicepresidenta del Gobierno de Aragón): «No nos someteremos a imposiciones de Vox para tener presupuestos»

¿Cuándo va a venir el techo de gasto a las Cortes?

Nos gustaría que fuera a finales de mes, tal y como anunció el consejero de Hacienda, pero entorpece que la ministra de Hacienda no haya convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

¿No habrá presupuestos en Aragón si no se convoca el CPFF?

Estamos trabajando para que haya. Lo más importante es que en estos momentos podemos garantizar que habrá mejores presupuestos que en 2024, cuando fueron históricos. Todos los departamentos tenemos nuestras prioridades preparadas y todos podemos garantizar mejoras en la gestión del Gobierno de Aragón. Ahora dependerá de los apoyos parlamentarios. Todos los grupos tienen una responsabilidad.

¿Han comenzado las conversaciones con los grupos?

Todavía no.

¿Ve más distancia con Vox que antes de las vacaciones?

Con Vox conseguimos llegar a un acuerdo para la legislatura e iniciamos un Gobierno juntos. Nosotros no hemos cambiado y ni siquiera podemos decir que pongamos reparos al acuerdo que suscribimos para la formación de ese Gobierno. Si hablamos de presupuestos, es un presupuesto mejor que el que Vox apoyó para 2024. Seguimos apostando en la bajada de impuestos y se contemplan esos acuerdos. Con Vox las diferencias son una serie de líneas rojas y de imposiciones que son difíciles llevar a cabo. El PP tiene un proyecto de oportunidad y bienestar para la legislatura. No podemos cambiar de modelo por unas imposiciones que están alejadas de ese carácter aragonés. Es Vox quien tiene que decir si ha cambiado sus prioridades o no.

¿Hay alguna posibilidad de que el Gobierno de Azcón asuma postulados de Vox que sí que han asumido otros barones del PP para los presupuestos autonómicos?

El Gobierno de Azcón no puede aceptar postulados de ningún partido político que vaya en contra de nuestro compromiso con los aragoneses. El compromiso es el proyecto político que fue resultado de las urnas y que identifica cuáles son las prioridades de los aragoneses: tener ese liderazgo, seguir creando empleo, atender a problemas como el de la vivienda, servicios públicos de calidad… Negar las cuestiones del cambio climático, negar el diálogo social, negar la necesidad de seguir trabajando contra la violencia contra las mujeres o tratar de que no cumplamos las leyes es negar las necesidades de la de la sociedad aragonesa. No nos vamos a someter a las imposiciones de ningún partido político que supongan fallar a nuestro compromiso con los aragoneses.

Si no hay presupuestos para el año que viene, ¿qué escenarios se le abre al Gobierno de Aragón?

Cada día tiene su afán. En política hay que planificar y es lo que hemos hecho todas las consejerías planificando cuáles son esas prioridades presupuestarias para el 2026. El escenario que se pueda plantear, si no hay presupuestos, pues habrá que acometerlo cuando eso se produzca.

¿Se sienten presionados por el PP a nivel nacional después de que Feijóo anunciara su intención de modificar las leyes para que no pudiera haber más de dos prórrogas presupuestarias?

No, Feijóo habla en clave nacional y cada comunidad autónoma tiene sus circunstancias. El Gobierno de Aragón con el presupuesto prorrogado está teniendo capacidad para atender a las prioridades de los aragoneses. Es lo más importante, no la preocupación de si va a haber o no presupuestos.

¿No tienen la tentación de convocar elecciones?

Les aseguro que no está en el itinerario de la acción de Gobierno convocar elecciones en estos momentos. En cualquier caso, es una decisión que le corresponde al presidente Azcón.

Hay barones del PP, como Capellán (La Rioja), que ha planteado dudas sobre aceptar o no la condonación de la deuda. ¿La DGA va a estudiar qué ofrece esa propuesta del Gobierno central?

Yo creo que si algo caracteriza al presidente Azcón es la coherencia y hemos mantenido siempre la misma postura. No hay tal condonación de la deuda, porque se convertirá en más deuda para todos los aragoneses. Esa condonación va a suponer que los aragoneses acabarán debiendo más dinero del que deben actualmente. Aragón ha gestionado bien sus cuentas, los problemas los tienen otras comunidades como Cataluña. Simplemente, responde a las necesidades de Sánchez de mantenerse en La Moncloa.

Si la ley se aprueba, después hay que firmar una serie de convenios entre el Gobierno central y cada una de las comunidades que se quieran acoger. ¿No sería una doble derrota para los aragoneses, asumir solo la deuda de esas comunidades y no aportar la suya a la deuda nacional?

La derrota para los aragoneses es la provocada por el Gobierno de Sánchez, con un permanente ataque en todas y cada una de las medias que ha tomado. Ni siquiera hay interés general para España, sino únicamente su propia supervivencia política. La DGA actuará con la responsabilidad y la coherencia que hemos mantenido desde el primer momento. Vamos a preservar los intereses de Aragón y defender una financiación justa. No es justo que Cataluña tenga más recursos. Ante este tipo de pactos nunca vamos a estar de acuerdo, porque van totalmente en contra del proyecto de Azcón.

No existe entonces ni un solo escenario en el que la DGA se acoja a la condonación de la deuda.

Lo que hemos pedido es una financiación justa, la mayor reivindicación que hemos tenido a lo largo de estos últimos años y que también lo era para el PSOE. Era el compromiso de Sánchez cuando llegó a La Moncloa. Se le ha olvidado. El mayor debe del Gobierno de España es acometer el acuerdo de financiación que está desde 2009 parado y que hace que ahora tengamos una financiación insuficiente. Frente a la necesidad de actualizarla, Sánchez, por única supervivencia política, apuesta por una financiación insolidaria.

La vicepresidenta Mar Vaquero, en un instante durante la entrevista con este diario. / RUBÉN RUIZ

¿Hay unidad en el Gobierno de Aragón en materia económica o cada consejería tira de su cuerda?

Si hay algo que es un rasgo de identidad este gobierno es que desde un primer momento ha habido coordinación y colaboración entre todas las consejerías. Es su nota más característica. La colaboración, la sintonía entre las consejerías y su generosidad. Hemos visto gobiernos anteriores permanentemente enfrentados y compitiendo.

Los indicadores económicos de Aragón son sobresalientes, pero también lo son a nivel nacional y Feijóo dibuja un escenario sombrío de país. ¿Es contradictorio?

La situación más compleja del Gobierno de España es la total desidia y la incapacidad para poder gestionar el momento que vivimos de crecimiento económico. Sánchez no tiene una prioridad, no tiene un proyecto de nación. De hecho, quienes lo apoyan lo que buscan es romper el concepto de nación y, por lo tanto, no trabajan para llevar a cabo un proyecto de crecimiento. Su única prioridad es una política enfocada a satisfacer a los socios que lo mantienen de presidente. En contraposición, afortunadamente, hay una mayoría de gobiernos autonómicos del PP y eso es lo que está sosteniendo la economía y el crecimiento. Aragón es un ejemplo de ello, con una visibilidad económica que nunca había tenido, no solo en los sectores que siempre ha sido líder, logística, agroalimentación o industria, sino también otros emergentes como la tecnología o la defensa.

Aragón se ha convertido en epicentro de los centros de datos en Europa ¿Cómo se va a evitar que el territorio se convierta en mero contenedor de estas infraestructuras digitales?

Diversificando la economía, que es en lo que trabajamos. Aragón es extenso. Tenemos la suerte de haber podido ofrecer suelo para estos proyecto, pero no solo están viniendo centros de datos. Hay espacio para el desarrollo de otra industria. Hay inversiones muy importantes en agroalimentación, como la de Costa, o la gigafactoria de Figueruelas. Por lo tanto, es muy importante seguir diversificando.

¿Le preocupa que se frenen inversiones por la falta de infraestructuras eléctricas?

Claro. Por ello, desde el primer momento de la legislatura hemos nos hemos dirigido al Gobierno de España para que lleve a cabo las inversiones necesarias en la red. El modelo energético de Sánchez es otro ejemplo de que no está ocupándose de lo más importante y prioritario para impulsar el crecimiento. El sistema está saturado y no se ha hecho nada. No lo hizo la anterior ministra (Teresa Ribera) y la actual (Sara Aagesen), por lo único que se le conoce es por el apagón. Por eso, seguimos insistiendo en la necesidad de acometer esas inversiones. O, si es incapaz, que permita hacerlas a la iniciativa privada, como ocurre en otros países. Es el punto más crítico para las inversiones aragonesas. El Gobierno de España no puede ser un obstáculo para el crecimiento económico y de empleo que vive Aragón.

"Sánchez utiliza a los menores migrantes para enfrentar a Vox con el PP"

¿Se siente escuchada en los ministerios?

Independientemente de la tensión política que se vive con el Gobierno de España, a la hora de hablar con los ministerios hay una interlocución cordial, responsable. De eso también nos tratamos de encargar todos y cada uno de los de los consejeros y el propio presidente Azcón. En la presentación del hub de Defensa lo vimos claro. Cuando se trata de trabajar por proyectos que son estratégicos para Aragón, hay que poner por encima de todo la colaboración leal institucional. La gigafactoria de CATL y Stellantis es otro gran ejemplo de colaboración. El mayor problema lo tiene la consejera de Bienestar Social.

Algunos discursos políticos hablan contra la inmigración, pero muchos sectores reconocen que se sostienen gracias a los trabajadores extranjeros.

Hay que diferenciar dos cuestiones. Por un lado, la política de inmigración, en la que el Gobierno de España ha hecho una total dejación. A Sánchez lo que le interesa es utilizar a los menores (migrantes) como moneda de cambio para cumplir las exigencias de sus socios. Le viene muy bien para buscar confrontación y enfrentar a Vox con el PP. Lo hace como estrategia política y electoral. Y ahí tiene a su mayor colaborador, a Vox, que entra en este debate. Y, por otro lado, las sociedades y los países han crecido gracias a la especialización y la inmigración. Y en estos momentos Aragón necesita que venga mano de obra de otras comunidades y países para acompañar su crecimiento. Y que nuestros estudiantes decidan quedarse en Aragón en lugar de marcharse como ocurría en el pasado al ver que pueden tener un futuro aquí.

¿Cómo va a ser finalmente la acogida de los trabajadores chinos para la gigafactoría?

Es una cuestión que se ha aceptado con total normalidad. Incluso ha sido una tranquilidad para muchas empresas porque hubiera supuesto un problema captar tantos trabajadores para las obras. Hay un grupo de trabajo interdepartamental –en el Gobierno de Aragón– que colabora con Stellantis y el Gobierno de España en todo lo que hace falta. Lo más importante es buscar una solución para el tema de la vivienda y todo lo que es la regularización de los trabajadores.