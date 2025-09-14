Muere a los 38 años el concejal de Binéfar Miguel Ángel Pascual
El ayuntamiento de la localidad decreta tres días de luto oficial por el fallecimiento del titular de Fomento y Desarrollo, víctima de un cáncer
El concejal del Ayuntamiento de Binéfar Miguel Ángel Pascual Marías ha fallecido víctima de un cáncer. El ayuntamiento de la localidad ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en el exterior y con crespón negro en el interior de la Casa Consistorial.
El desaparecido edil se encargaba de las carteras de Fomento y Desarrollo y había accedido al pleno municipal en representación de Vox en el año 2023, cuando la formación de extrema derecha obtuvo representación en el consistorio y formó gobierno junto al PP y al PAR. Pascual era licenciado en Derecho y ejercía como abogado en Vilarrubí Abogados.
Desde su concejalía el edil apostó por la continuidad de la Feria del Vehículo de Ocasión, apoyó al tejido empresarial y comercial, impulsó junto al área de Urbanismo una oficina para la rehabilitación de viviendas en el casco antiguo, promovió la incorporación de Binéfar a la iniciativa Somontano en Ruta y fue uno de los impulsores de la remodelación de la Estación de Autobuses, según han explicado desde el ayuntamiento en un comunicado.
Por expreso deseo de la familia, los actos de la última jornada de las fiestas patronales de Binéfar se mantienen. La capilla ardiente se instalará este lunes 15, a partir de las 10.00, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. “No solo hemos perdido un concejal, sino que también nos ha dejado un compañero, amigo y una gran persona. Le echaremos mucho de menos”, ha declarado la alcaldesa de la localidad oscense, Patricia Rivera.
