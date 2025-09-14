Un parapentista y evacuaciones "con riesgo extremo", algunos de los 12 rescates en el Pirineo durante el fin de semana
El glaciar del Aneto acapara buena parte de los accidentes, que se han concentrado en la jornada de este domingo y dejan un balance de tres heridos graves
Nuevo fin de semana en el Pirineo aragonés y nuevo fin de semana con multitud de rescates en la montaña, buena parte de ellos en el glaciar del Aneto. Los equipos de salvamento de la Guardia Civil han llevado a cabo 12 operaciones desde el pasado jueves, algunas de notable consideración con heridos graves, aunque sin fallecidos.
La jornada del domingo ha protagonizado la mayor parte de las salidas de los equipos de salvamento, puesto que se han efectuado hasta siete rescates, algunos de considerable gravedad. Un barcelonés de 26 años ha tenido que ser evacuado en helicóptero tras precipitarse al glaciar del Aneto, lo que le ha provocado un politraumatismo y diversas laceraciones. Ha sido desplazado al hospital de Barbastro. En la misma zona y casi al mismo tiempo, el Greim de Benasque ha rescatado a tres montañeros que se habían quedado enriscados en Rimaya del Pico Coronas. Fueron evacuados al refugio de La Renclusa.
Cuatro varones polacos y checos han sido rescatados en la mañana de este domingo después de que uno de ellos se fracturase el tobillo al caer también al glaciar del Aneto, sufriendo contusiones y quemaduras en ambos brazos. Los especialistas en el rescate han afrontado un “riesgo extremo” debido a la caída de grandes bloques de piedra durante la evacuación, según el comunicado emitido por la Guardia Civil.
Un zaragozano de 48 años ha sufrido diversos politraumatismos tras caerse en una zona de rápel en la Ferrata de Santa Elena, en Biescas. El precario acceso al lugar del accidente ha obligado a la movilización del Greim de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca, un médico del 061 y sanitarios de la Unidad Militar de Emergencias de Sabiñánigo. Tras sobrevolar la zona y localizar al montañero, que se encontraba “bastante grave”, ha sido trasladado al Hospital San Jorge de la localidad de Huesca.
Del mismo modo, un parapentista de 32 años y vecino de La Jacetania ha sufrido una caída vertical en el pico Aspe, cerca de la estación de Candanchú, lo que le ha provocado una posible fractura de la cadera.
Entre los sucesos que revisten de menor gravedad, los equipos de salvamento tuvieron que evacuar en varias ocasiones a senderistas y montañeros que se habían perdido o no habían planificado bien su ruta. Por ejemplo, dos vecinos de Irún de 83 y 79 años avisaron a las 15.10 horas para ser rescatados al sufrir sobrecarga muscular y agotamiento mientras realizaban el GR-95 en el término municipal de Peñas de Riglos. El Greim de Huesca, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061 se desplazaron a la zona y evacuaron a los dos hombres al Hospital San Jorge de la capital oscense.
