El parque tecnológico de Motorland invertirá 2 millones de euros en un nuevo edificio de naves nido

Será el cuarto edificio de estas características construido en TechnoPark de Alcañiz

Imagen de la reciente visita de la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, y el presidente de MotorLand, Manuel Blasco, a TechnoPark.

Imagen de la reciente visita de la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, y el presidente de MotorLand, Manuel Blasco, a TechnoPark. / Gobierno de Aragón

Zaragoza

TechnoPark tendrá en los próximos meses un nuevo edificio de Naves Nido en el que invertirá dos millones de euros llegados del fondo de inversiones de Teruel (Fite). Será la cuarta construcción de estas características que aprovechará “la demanda de instalaciones en el parque tecnológico ya que las actuales Naves Nido están ocupadas al 97%”.

Asi lo explicó la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en su visita hace unos días al parque alcañizano junto al presidente de MotorLand, Manuel Blasco.

Para la vicepresidenta, el proyecto es un “hito estratégico para TechnoPark, pues cierra el ciclo del conjunto de los 4 Edificios de Naves Nido flexibles, responde a la alta demanda de espacios, impulsa la atracción de empresas innovadoras y refuerza la proyección del Bajo Aragón como enclave tecnológico y empresarial de referencia”.

Actualmente los 3 edificios operativos ya alojan a 13 empresas que generan más de 60 empleos directos. Con este nuevo edificio se completará el conjunto de 4 espacios de Naves Nido, alcanzando una capacidad global de 16 espacios industriales y 6 oficinas independientes, llegando a casi 8.000 metros cuadrados de espacios destinados a proyectos empresariales y de innovación.

La inversión de las nuevas nave nido será de dos millones de euros de fondos FITE y las obras comenzarán a finales de 2025 con una duración estimada de 7 meses. El nuevo edificio tiene una superficie de unos 1.900 metros cuadrados que se dividirá en 5 naves diferentes con espacio industrial y oficinas cada uno de ellos.

Las nuevas instalaciones están compuestas por cinco módulos adaptables destinados a albergar pymes, startups o proyectos de emprendimiento industrial y tecnológico, en respuesta a la alta demanda de espacios más pequeños.

