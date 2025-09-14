El pequeñísimo pueblo de Teruel gobernado por un castillo roquero y rodeado de manantiales: no tiene ni 35 habitantes

La despoblación ha hecho mella en los pueblos de Aragón en las últimas décadas. Miles de personas jóvenes decidieron emigrar hacia las ciudades en busca de nuevas oportunidades dejando a los más mayores como únicos habitantes de muchos pueblos de Zaragoza, Huesca y Teruel. A pesar de tener pocos vecinos, muchas localidades han encontrado en el turismo una segunda vida y están logrando gracias a su patrimonio monumental y atractivos naturales atraer nuevos habitantes y muchos curiosos cada fin de semana.

Estos pequeños pueblos despoblados han logrado que los turistas se desvíen de su ruta habitual por Aragón con Zaragoza, el Pirineo y Teruel como focos turísticos. Los viajeros han añadido a su plan de viaje zonas que antes no eran nada conocidas como el Matarraña, el Maestrazgo, la Ribagorza o las Cinco Villas. Estos lugares llevan camino de convertirse en poco tiempo en un referente turístico a nivel nacional y ya albergan algunas casas rurales que bien merecen una visita.

Manantiales en un abrupto valle

La provincia de Teruel es quizás la que más popularidad está teniendo en los últimos tiempos. Uno de los desconocidos pueblos de la provincia que merece sin duda una visita está gobernado por un castillo árabe y rodeado de manantiales que es ideal para una visita durante el buen tiempo del final del verano o principios del otoño.

Valacloche es un pequeño municipio turolense que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) solamente tiene 32 habitantes. El pueblo está situado en un pequeño valle junto a la margen derecha del río Camarena. Los manantiales se encuentran en las próximidades del pueblo y están alimentados del agua que llega de la sierra de Javalambre.

Además, a pocos kilómetros del pueblo se encuentra Camarena de la Sierra, un pequeño pueblo donde nacen dos ríos y tienen censadas más de cien fuentes. Son aguas de montaña de gran calidad. Algunas tienen un caudal abundante y son muy conocidas y apreciadas.

Fuente cabrito en Camarena de la Sierra / CAMARENA DE LA SIERRA

El paisaje es otro de los puntos fuertes del lugar ya que en el término municipal puedes contemplar formaciones de margas y yesos rojizos cortadas por el propio río y las ramblas.

Un castillo roquero

Tal como recuerda la página web de Turismo Comarca de Teruel, Valacloche es uno de los pueblos con una tranquilidad alejada de la civilización, propia de entornos rurales donde todavía perviven antiguas costumbres y formas de vida. El núcleo urbano de la población está gobernada por las ruinas del castillo del siglo XIII, del que destacan tres de sus torreones y parte del lienzo de una muralla de mampostería.

Panorámica de Valacloche / COMARCA DE TERUEL

Este castillo roquero, situado en una zona muy abrupta, tiene origen estratégico-militar y fue declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón. El otro monumento más conocido de Valacloche es su iglesia en honor a Nuestra Señora de Loreto construida en el siglo XVIII con una bonita torre de cuatro cuerpos.