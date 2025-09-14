El pueblo de Aragón con nombre de piropo junto a un lago de agua salada

Aragón tiene paisajes maravillosos repartidos por toda la comunidad. Desde los parajes verdosos de Huesca, pasando por los parajes naturales de Zaragoza y terminando en los terrenos montañosos de Teruel. Aunque el norte de la comunidad siempre esté en boca de todos, hay zonas turolenses que merecen la pena, tanto por sus vistas como por sus gentes.

A la ribera de la Laguna de Gallocanta, un pueblo de 200 habitantes se autoproclama como el pueblo más bonito de Aragón por llevar la belleza en su nombre. Famoso por sus cereales, desde sus calles se pueden avistar las grullas que visitan el pantano y la multitud de amapolas que rodea el pueblo.

Hablamos de Bello, el pueblo turolense de la Comarca del Jiloca. Sus orígenes se remontan a la Prehistoria, concretamente a la Edad de Bronce. El nombre tiene su cuna en el lenguaje celtibérico, en referencia a la tribu de los Belos. Aunque ahora pertenezca a la Comarca del Jiloca, en tiempos pasados dio nombre a la suya propia: Comarca de Bello.

En la localidad se pueden apreciar majestuosidades patrimoniales como la antigua Casa del Ermitaño. En las afueras del pueblo por haber sido, anteriormente, el Humilladero del pueblo se sitúa la Ermita de la Trinidad. Restos de una muralla celtibérica se albergan en el municipio. No solo es su historia la que te permite disfrutar de la tranquilidad que aporta el pueblo, sino también todo lo que le rodea.

La Laguna de Gallocanta

Desde Bello parte una ruta senderista que te llevará a un paraje extraordinario: la Laguna de Gallocanta. El principal lago de agua salada de Europa occidental que se ubica a más de mil metros de altitud. Con 7 kilómetros de largo y dos de ancho, su profundidad llega a los dos metros en periodos lluviosos.

Este enclave es una gloria ornitológica por el acogimiento de diversas aves acuáticas. Recibe cada año a más de 60.000 grullas que pueden ser observadas desde Bello. Además, la Red Natural de Aragón organiza visitas guiadas durante la migración de estas aves para poder presenciar un auténtico espectáculo natural.

El Centro de Interpretación de la Laguna de Gallocanta ofrece exposiciones interactivas para descubrir los maravillosos secretos que este pantano ofrece. Ofrece una observación completa y todos los fenómenos que ocurren a lo largo del año en este paisaje.

Este centro se ubica en un edificio construido con piedra que, además incluye un mirador en el que podrás observar las maravillosas vistas que ofrece este paraje turolense.