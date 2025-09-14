Seis pueblos de Aragón suman más potencia eólica que 12 comunidades autónomas

Rueda de Jalón, Fuendetodos, Azuara, Aguilón, Villar de los Navarros y Loscos son seis municipios de las provincias de Zaragoza y Teruel que suman un total de 1.549 vecinos. Representan estas localidades la realidad del Aragón despoblado, pues pertenecen a distintas comarcas invertebradas por las fallidas políticas de reversión demográfica. El sexteto no responde a una elección al azar: forman parte del selecto top 10 de los municipios con mayor capacidad eólica de toda la comunidad autónoma. Los seis pueblos cuentan con parques de aerogeneradores que suman más megavatios (1.557) que población.

No solo eso: también superan la potencia instalada en aerogeneradores de hasta 12 autonomías de España. Dicho de otro modo, los citados pueblos, que apenas superan el millar y medio de vecinos entre todos sus censos, tienen más capacidad de generación que Navarra, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Asturias, Canarias, La Rioja, Murcia, País Vasco, Extremadura, Cantabria y Baleares. Por supuesto, también más que Madrid, ya que ésta es la única comunidad que no tiene ni un parque eólico en su territorio.

El desigual despliegue de las energías eólicas en el mapa nacional se evidencia en el hecho de que Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón acaparan buena parte de los parques de aerogeneradores. Según el último informe de la patronal AEE, con datos correspondientes al cierre de 2024, las tres comunidadescitadas concentran más de la mitad (55%) de toda la potencia eólica instalada en el país. Y las tres forman parte fundamental de la España vacía.

La patronal asegura que revierte la despoblación...

La patronal defiende que la instalación de molinos de viento en las zonas rurales aporta riqueza a los municipios, dejando importantes sumas de dinero en base a tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles o el el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). «Los parques eólicos tienden a localizarse en municipios en los que la población es más baja, contribuyendo a fijar población, dado que generan actividad económica y empleo», destaca desde la Asociación Eólica de España, que aglutina los intereses de fabricantes, energéticas y otros actores del sector.

La potencia eólica de cada comunidad autónoma. / EL PERIÓDICO

La asociación empresarial subraya que «los municipios en los que existe actividad eólica en España presentan un mayor nivel de riqueza y poder adquisitivo», basándose en la renta anual neta media por persona (de casi 12.900 euros por cabeza en todo el país, según los datos del INE de 2021 por ser el último año en el que hay registros para todas las provincias del país). De hecho, de las 26 provincias españolas en que hay instaladas más de 400 MW de potencia eólica, en 15 la renta neta media por persona es superior en los municipios con instalaciones de generación eólica.

... pero la sangría demográfica no se frena

Sin embargo, la evolución demográfica de los municipios del Aragón despoblado donde el sector eólico ha puesto sus ojos desmontan el impacto positivo en el ámbito demográfico que defiende la patronal. Fuendetodos, por ejemplo, tiene 145 habitantes, una treintena menos que en el año 2010. El censo de Azuara no supera los 540 habitantes que tenía hace 15 años. Loscos ha pasado de 143 a 112 vecinos, mientras que Aguilón ha perdido 73 de los 346 vecinos que tenía en el año 2010. Herrera de los Navarros, que ocupa el décimo lugar en cuanto a los municipios con más capacidad eólica de Aragón, también ha visto cómo su censo se ha reducido en un 20%. Uno de los pocos casos positivos es el de Villar de los Navarros, donde se ha revertido la tendencia y se ha pasado de 120 a 157 vecinos.

Mención aparte merecen los municipios más grandes de la provincia de Zaragoza que tienen también un fuerte despliegue eólico. Sobradamente conocido es el caso de La Muela, donde el altiplano de la comarca de Valdejalón sirvió para la instalación de los primeros molinos eólicos en la comunidad hace ya 30 años. La localidad suma una potencia instalada a cierre del año pasado de 272 MW, lo que la convierte en la tercera con mayor despliegue. Y ahora, después de la espiral de corrupción que lideró la exalcaldesa Mariví Pinilla, el ayuntamiento ha logrado saldar las deudas que heredó y tiene un remanente de más de 16 millones de euros que utiliza para renovar infraestructuras y servicios.

Zaragoza ciudad también tiene molinos

La ciudad de Zaragoza ocupa la cuarta posición del ranquin con casi 258 MW, lo que se explica por el extenso término municipal de la capital. También Pedrola, que cuenta con 211 MW, es un importante núcleo poblacional de la Ribera Alta del Ebro con más de 3.700 vecinos. En la provincia también superan los 100 MW instalados de eólica localidades como Borja, Magallón, Mallén o Sierra de Luna.

El número de parques eólicos que tiene cada autonomía en funcionamiento a cierre de 2024. / EL PERIÓDICO

Como reflejan los datos de la patronal, el despliegue eólico se concentra en la provincia de Zaragoza, donde el 81% de la población convive en municipios con molinos eólicos, un liderazgo que comparte con Albacete (82%) y seguido por Valladolid (63%) y Palencia (61%).

El peso de Zaragoza también se traslada al ámbito de la producción de energía pues la provincia fue origen del 14% de toda la generación eólica española el año pasado con 8.372 gigavatios hora (GW), lo que duplica la producción de Albacete o Lugo, sus más inmediatos perseguidores.

LOS MUNICIPIOS CON MÁS POTENCIA INSTALADA Rueda de Jalón (341 MW) Fuendetodos (330 MW) La Muela (272 MW) Zaragoza (258 MW) Azuara (254 MW) Loscos (242 MW) Pedrola (211 MW) Aguilón (203 MW) Villar de los Navarros(185 MW) Herrera de los Navarros (179 MW) María de Huerva (175) Magallón (171 MW) Sierra de Luna (162 MW) Borja (144 MW) Gurrea de Gállego (126) Mallén (112 MW) Almudévar (105 MW) Muniesa (97 MW) Tardienta (89 MW) Moyuela (85 MW) Almonacid de la Cuba (85 MW) Luna (78 MW) Fréscano (74 MW) Plasencia de Jalón (73 MW) Villamayor de Gállego (73 MW) Pozuelo de Aragón (65 MW) Las Pedrosas (65 MW) Belchite (64 MW) Gallur (56 MW) Luceni (49 MW) Fuendejalón (49 MW)

En el plano nacional, Castilla y León concentra más de una quinta parte (22,5%) de toda la potencia eólica del país, con 7.126 MW; seguida de Aragón (el 17%, más de 5.480 MW) y Castilla-La Mancha (15,5%, con más de 4.900 MW), y a más distancia se sitúan Galicia (12,3%, con 3.920 MW) y Andalucía (11,5%, con casi 3.650 MW). Cataluña tiene una capacidad de 1.405 MW.

A finales del pasado año, en España había instaladas y en funcionamiento plantas de generación eólica con una potencia de 31.700 megavatios (MW), tras sumar casi 1.200 MW nuevos durante el ejercicio, según los registros de la patronal del sector obtenidos directamente de las compañías energéticas y promotoras (y que varían ligeramente a la baja en relación a los de Red Eléctrica de España, el gestor del sistema, por diferencias metodológicas).

Un 11% de la población

España contaba al cierre del año pasado con casi 22.500 aerogeneradores repartidos en 1.416 parques eólicos y que se localizan en 868 municipios de todo el país. Esto es, en uno de cada diez de los más de 8.100 municipios que hay en España hay plantas eólicas en marcha y en ellos reside más de un 11% de la población española.

Frente a algunas controversias y episodios de rechazo social en algunas zonas contra proyectos eólicos concretos por su impacto ambiental, social o visual, como ocurre con el Clúster Maestrazgo que promueve el fondo danés CIP en la comarca homónima turolense, las empresas del sector contraponen la voluntad de diálogo con las instituciones y la población locales para adaptar los proyectos y lograr una integración plena de las instalaciones eólicas con el territorio y la convivencia con el resto de actividades económicas de la zona. Y subrayan la capacidad de dinamización económica de la eólica en la España rural, mediante la creación de empleo local, la aportación a las arcas públicas como impulso integral y su papel para paliar el problema de la progresiva despoblación.