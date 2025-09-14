Una víctima de un accidente laboral: "He estado toda la vida con dolor. Me defecaba encima del daño"

La suya no ha sido una vida fácil. Y sigue sin serlo. Guillermo Arias (1973) cumplirá años dentro de un mes y los próximos días serán para él otro recordatorio más de que debe luchar por demostrar lo que asegura que sucedió aquel 19 de octubre de 1992: el accidente laboral que sufrió en la fábrica que tiene Pinturas Lepanto en Binéfar (Huesca). El aragonés tenía entonces 19 años y, para alcanzar unos materiales que estaban en el altillo, se subió a una carretilla elevadora de la que se resbaló. Cayó de una gran altura, se dio un golpe en la cabeza y perdió el conocimiento «durante horas». A partir de entonces, su vida cambió.

«Me desperté en el hospital de Barbastro. Estaba lleno de sangre y desnudo», rememora en una llamada telefónica. Su siguiente recuerdo es que una persona entró en su habitación para pedirle que mintiera con lo sucedido y dijera que se había caído por las escaleras. Era, según cuenta Arias, el dueño de la empresa, ya fallecido. «El médico me preguntó por lo ocurrido y yo le conté la verdad. El empresario empezó a gritar y a desmentirme. Sacó dinero y pagó para que taparan mis lesiones», denuncia.

Arias expone que al día siguiente le dieron el alta sin que sus daños quedaran anotados en el parte médico. Él se negó, pero no sirvió de nada. «Pagaron para tapar el accidente y mis lesiones», afirma. El intenso dolor que sufría en la mano le hizo acudir a una mutua de Huesca. «Me empezaron a quitar la escayola y vieron que tenía la mano muy mal y que lo que había en el parte médico del hospital no coincidía con lo que estaban viendo», sostiene, y añade que «aparecieron roturas nuevas».

En la mutua le explicaron que recuperar la movilidad en la mano iba a ser algo muy complicado, pero quiso intentarlo y empezó un proceso de rehabilitación que concluyó sin éxito. Entonces pidió que le cambiaran de mutua a Lleida, ubicación que le «pillaba más cerca». Desde allí le destinaron a Barcelona, donde se sometió a una intervención y le indicaron, según consta en el parte médico que conserva Arias, que tenía una lesión que afectaba al hueso del escafoides y que esta le había dejado como secuelas una artritis progresiva y una comprensión del nervio al habérsele desplazado el hueso semilunar hacia la palma de la mano.

"La bola se hacía cada vez más grande"

Y Arias sufría. «Me defecaba encima del dolor», apunta. Entonces estaba de baja laboral, que le había sido concedida por la empresa para un plazo de 40 días. Sin embargo, expone que no recibió el alta hasta 23 meses después, en septiembre de 1994, en un periodo en el que su salud física y mental se vio cada vez más perjudicada. «Creo que fue la misma semana que me dieron el alta cuando un trabajador me dio una paliza como amenaza del dueño para que no denunciara», sostiene.

«La bola se hacía cada vez más grande», afirma tras asegurar apoyado en los correspondientes documentos que la empresa «falsificó» el parte de accidente de trabajo para «tapar» los hechos. Arias solicitó el grado de discapacidad, que no se le concedió porque se dio por válida una documentación que, asegura, también estaba manipulada en favor de la empresa. Lamenta que su abogado «no demandara ni a la empresa ni a la mutua».

Tras estar unos años sin trabajar, volvió al mercado laboral. «Me saqué el carnet para ser conductor de camión porque era el único lugar en el que podía trabajar sin que me escucharan llorar», comparte. Pero tuvo un accidente de tráfico y terminaron por quitarle esta licencia.

El aragonés entró en un bucle. Durante varios años vivió en la calle junto a su perro, cayó en adicciones como la bebida y tuvo dos intentos de quitarse la vida, el primero de ellos en 2007. «No se puede explicar. Te avergüenzas de lo que te pasa y caes en el alcohol. He vivido en la calle y en el coche, he cogido comida de contenedores…», expresa.

Una historia de dolor

Arias afrontó el proceso sin apoyo -«Mi familia nunca estuvo conmigo», dice- pero con un eterno acompañante: el dolor. Según cuenta, padecía un nivel EVA 10, que es el más alto de la Escala Visual Analógica y, por tanto, el máximo que se puede sufrir; y alodinia, que es la percepción de dolor ante estímulos que por lo general no lo provocan. Lo ejemplifica: «Me tengo que depilar porque los pelos me duelen».

Fue después cuando conoció a la que ahora es su mujer, que define como una persona «excepcional». De ella y de uno de los doctores que le había acompañado durante este proceso se despidió en 2024, pues quería evitar que se sintieran responsables de lo que iba a volver a intentar: el suicidio.

Por suerte, este profesional sanitario lo derivó al reconocido doctor Xavier Mir, director de la unidad de Mano y Codo del Hospital Universitario Dexeus de Barcelona y referente en el ámbito de la medicina. Este le indicó que tenía roto el escafoides, lo que había provocado que se desplazaron otros huesos de la muñeca. Uno de ellos le aplastaba el nervio. «Eso era lo que me producía ese dolor tan terrible. Ahora me han quitado el escafoides y ya no sufro ese daño». Su última intervención fue el 17 de diciembre, pero volverá al hospital porque sigue con pruebas para «conocer el alcance de las lesiones del 92».

«Mi motivación es demostrar que Pinturas Lepanto tapó el accidente laboral de un chaval», expone, y añade: «Me he pegado toda la vida con unos dolores tremendos, brutales». Hace14 años que tuvo a su hijo y es a él a quien quiere demostrar que se puede luchar. «Igual que fui un alcohólico, también le he enseñado que la gente puede acabar en la calle por muchos motivos y que hay que ayudar», dice. No ha sido una vida fácil.