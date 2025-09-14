Vivienda ordena retirar 700 anuncios de pisos turísticos ilegales en Aragón

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las principales plataformas digitales la existencia de 700 pisos turísticos ilegales en Aragón, con el fin de que retiren sus anuncios online. Se trata de alojamientos que solicitaron el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido al no cumplir los requisitos legales, por lo que constan como revocados en el registro único de alojamientos temporales.

Estos inmuebles podían estar anunciados de forma simultánea en varias plataformas, que ahora deberán proceder a su eliminación. La medida forma parte de la estrategia del ministerio que dirige Isabel Rodríguez, para luchar contra el fraude en los alquileres turísticos y reforzar la función social de la vivienda.

Zaragoza y Jaca, a la cabeza en Aragón

Según los datos oficiales, Zaragoza capital concentra 131 solicitudes revocadas, mientras que en la provincia de Huesca destacan Jaca (104) y Sallent de Gállego (31). En Teruel sobresalen la capital (38) y Mora de Rubielos (24).

En total, desde el 1 de enero, el registro nacional ha recibido 336.497 solicitudes, de las cuales el 78,75% corresponden a viviendas de uso turístico. De ellas, 53.786 han sido revocadas por no ajustarse a la normativa.

Ventanilla Única Digital contra el fraude

España ha sido el primer país europeo en poner en marcha un Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores. A través de la Ventanilla Única Digital, el Ministerio cruza los datos de las solicitudes con los de las plataformas digitales, que cooperan en la detección de anuncios sin código válido.

El objetivo, subrayan desde Vivienda, es combatir los pisos turísticos ilegales que encarecen el acceso a la vivienda y transforman la vida de los barrios.