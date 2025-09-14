Zaragoza tenía "prácticamente atada" en junio la base permanente de Ryanair

El pulso entre Ryanair y Aena por la subida de las tasas aeroportuarias en España y los recortes anunciados en las temporadas de invierno y verano, que ya van a dejar al aeropuerto de Zaragoza con 70.000 asientos menos entre el próximo octubre y marzo de 2026, ha estallado en el peor momento para los intereses de Aragón y la terminal de Garrapinillos. Este otoño era decisivo para impulsar la implantación de una base permanente de la compañía irlandesa en 2026 o 2027 y la DGA «ya había hecho todo el trabajo» necesario para que fuera un éxito. Tenía «prácticamente atado» todo para que la aerolínea apostara por la capital aragonesa. «A finales de junio solo faltaba cerrar algunos flecos».

Así lo asegura el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez, que ha analizado para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN cómo se encuentran las conversaciones y las repercusiones de un pulso que le es ajeno y que trastoca la materialización de este proyecto estratégico para la comunidad. Él es la persona que ha dirigido esta negociación desde hace meses con esta compañía y otras que operan en el aeropuerto zaragozano. El escenario sobre el que se trabajaba, veía «factible» estrenar esa base «en el verano de 2026 o quizá en 2027», contando con un cronograma de trabajo en el que aparecía este «próximo otoño» como un «momento clave», el de lanzar una licitación para abrir a pública concurrencia esta posibilidad comercial para Zaragoza.

Ahora el escenario es distinto: Ryanair anunció hace 12 días un primer recorte de un millón de plazas en España, del que Zaragoza saldrá mal parada al saber que «el 1 de noviembre perderá las rutas de París, Santiago y Venecia, y una frecuencia de las cinco que tiene la de Londres» y esta misma semana ha anunciado que quitará otro millón, decisión que «es muy probable que también afecte a Zaragoza», señala el director general, porque «somos uno de esos aeropuertos en los que puede hacer más daño». Aunque «no lo han concretado» todavía, asegura, siendo consciente de que «no va a quitar asientos en aeropuertos donde mueve muchos viajeros». «Parece que hay una política de esta empresa queriendo presionar a Aena», y que el gestor aeroportuario alega que «tiene unas limitaciones porque los servicios no se pueden prestar gratis» pero la DGA tiene la impresión de que «también son conscientes de que esos planes de incentivos que tienen no están funcionando en ningún sitio, no solo en Zaragoza».

Por eso aportan una solución clara al pulso con Ryanair, que es implantar «una discriminación positiva» en favor de los aeropuertos «de menor tamaño con potencial» para que, en un mercado que está liberalizado, no traslade esta tensión a los territorios y acaben en una pelea para que las compañías vayan a donde más dinero se les pone». Porque, además, en el caso de Zaragoza y su ansiada base permanente, «hay un elemento adicional que es el problema de la flota disponible de las aerolíneas», ya que prácticamente eso reduce todas las opciones de conseguirla a la compañía irlandesa, que es la que está manteniendo el pulso con Aena y el Gobierno central. «No tiene pinta de que estas flotas vayan a crecer en el corto plazo y si las ponen en Zaragoza es porque las quitan de otro sitio, y si hace eso es porque aquí van a ganar más dinero que en otro lado», añade.

Así es cómo se favorece este mercadeo entre ciudades y comunidades como una guerra por ser el mejor postor. «Hay compañías que están ya trabajando en este problema y, de las que operan en Zaragoza, igual Wizz Air duplica su flota en pocos años, y hará que crezca en muchos mercados y las opciones de tener base en Zaragoza o más rutas sea más sencilla, pero en el corto plazo es difícil que cubra el hueco que deje Ryanair». «Todas son muy prudentes ahora mismo», subraya David Sánchez.

Condiciones económicas

¿Qué es lo que Aragón ha estado trabajando? En este aspecto, el director general de Transporte no quiere hablar de cifras ni de destinos concretos, pero tampoco niega lo que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha adelantado sobre que rondaría los 5 millones de euros anuales y que necesitaría de la aportación económica del Ayuntamiento de Zaragoza para alcanzar esa cifra, una decisión sobre la que el consistorio «aún no ha respondido» si lo hará en el próximo presupuesto. Lo que sí anuncia es que esas condiciones económicas con Ryanair «estaban ya muy ajustadas» en las conversaciones, ya el pasado mes de junio. O que también había «plena coincidencia» con la petición del Gobierno aragonés de que fueran «al menos dos aviones» los que durmieran en el aeropuerto de Zaragoza todos los días o las rutas internacionales nuevas a implantar, que «a ella también le encajaban».

«Había que dar un salto cualitativo en Zaragoza y el aeropuerto lo permite, ya que está rondando los 700.000 viajeros anuales y hay una capacidad global como para llegar a 1,5 millones de pasajeros, «más allá de las inversiones que tiene previstas también Aena». «Es un proceso en el que hay que tener paciencia y calma, pero en el caso de Ryanair antes del verano habíamos llegado a un punto en el que las cuestiones económicas estaban bastante ajustadas y ya no había problema». «Lo teníamos prácticamente atado, muy muy avanzado y a unos niveles de solo pulir flecos y determinar destinos concretos. Habíamos hecho los deberes», asegura el director general de Transportes de la DGA.

Incluso el hecho de que «todas las nuevas rutas fueran destinos internacionales», no nacionales, que se da por satisfecho con los actuales y ya no sucede como hace más de una década que la compañía era capaz de imponer rutas en España como un pack indivisible si se quería conseguir algunas conexiones europeas concretas.

«En la penúltima reunión en junio ya estábamos todos pensando en cerrar esos flecos y la última, que se celebra antes del verano, ellos ya no hablan de la base de operaciones sino de la controversia con Aena y que cambiaba la posición estratégica de Ryanair en España por la subida de las tasas, que no le salían los números. Ese es el motivo por el que la negociación da un giro de 180 grados y congelan la decisión sobre la base permanente de Zaragoza», detalla David Sánchez. «Son conscientes de que la demanda existe, como por ejemplo Roma que era la primera de la lista para nosotros y la acabó montando Wizz Air, y ahí están los resultados. Pero «este giro no tenía nada que ver con esa potencial demanda que saben que existe en Zaragoza», explica.

La previsión en ese momento era clara: «que la licitación estuviera terminada en el verano de 2026, con los destinos ya definidos y con qué empresa lo iba a operar y con estos nuevos contratos». Por una cantidad, la de los 5 millones de euros, que «es una cifra que no voy a negar que estaba sobre la mesa pero que no estaba garantizada, porque el Gobierno de Aragón tiene presupestados 2,5 millones de euros para estos contratos de promoción turística y hasta esos cinco falta otra mitad que el ayuntamiento había expresado su voluntad de aportar dinero y que ha participado activamente en este grupo de trabajo en el que también está Aena, pero realmente nunca ha concretado que iba a ponerlo». «Entendiamos que la DGA lleva muchos años sosteniendo este dinero y que era el momento de que el ayuntamiento también aportara», argumenta. Pero en más de un año que llevan de conversaciones no lo ha concretado todavía.

«Ahora va a ser muy difícil que Ryanair entre a negociar una ampliación de vuelos cuando su política está siendo la de recortar para presionar a Aena para que se les bajen las tasas», reconoce David Sánchez. Ellos han «congelado» esa conversación por la base y solo están hablando de «qué van a recortar». «Está en un punto de estancamiento total por una cuestión que excede lo que tiene que ver con Aragón».

La ganancia más importante de ese acuerdo estancado eran esas 12 rutas internacionales nuevas. ¿Para volar adónde? Todos los objetivos que para la DGA eran prioritarios entraban: Países Bajos (a Ámsterdam era muy complicado por la saturación que vive este aeropuerto pero hay otros secundarios), Alemania, Irlanda, Portugal, más destinos del Reino Unido e Italia... Todo estaba dentro de una propuesta que tenía prácticamente atada la DGA con Ryanair. Y ahora ya veremos si consigue.