«Cada acto de las fiestas de Épila está diseñado con mucho cariño y esfuerzo»

Pregunta: Unas fiestas con la cantidad y variedad de actividades como las de Épila se han de preparar con mucha antelación. ¿Cómo ha sido este año el trabajo desde el ayuntamiento y la Comisión de Fiestas?

Respuesta: Este año, desde el mes de mayo, hemos estado trabajando y reuniéndonos con la Comisión de Fiestas para preparar el programa. Nuestro objetivo ha sido elaborar una programación muy completa, pensada para todas las edades. Para ello, hemos escuchado a los vecinos del municipio y hemos tenido en cuenta los posibles errores de años anteriores, con la intención de mejorar y ofrecer siempre unas fiestas de gran calidad.

P. ¿Qué actos diría que tienen mejor acogida por los vecinos y visitantes?

R. Los actos que suelen despertar mayor interés durante estos días son, sin duda, los festejos taurinos, en los que la Comisión Taurina de Épila lleva meses trabajando para presentar una programación atractiva y variada.

También destacan las noches en la Sala Multiusos y, como no podía ser de otra forma, el tradicional concurso de carrozas, que en Épila es siempre uno de los momentos más esperados, populares y participativos, que este año será la tarde del 20 de septiembre.

P. Hay algunas novedades importantes en la programación de este año, como el September Fest y la batalla de charangas. ¿Cómo las está acogiendo el público?

R. La fiesta del September Fest ha sido todo un éxito: en apenas un día y medio completamos el aforo. Era una apuesta fuerte de toda la comisión, y la gran acogida por parte de la gente nos confirma que ha sido una decisión acertada.

En cuanto al primer concurso o batalla de charangas, finalmente hemos tenido que posponerlo hasta el 8 de noviembre, ya que durante las fiestas no podíamos arriesgarnos a organizar un evento de tal magnitud, al tratarse de un concurso de carácter nacional.

P. En el programa dedican unas palabras de apoyo a quienes atraviesan momentos complicados. ¿Qué papel tienen las fiestas en reforzar la unión y el ánimo en el pueblo?

R. Sí. En el saluda quisimos tener un recuerdo muy especial para todas las familias que están atravesando momentos difíciles.

Llevamos varios años marcados por la pérdida de personas muy jóvenes y, como comisión formada también por jóvenes, sentimos que ellos estarían disfrutando y bailando con nosotros en la mayoría de los actos. De alguna manera, este es nuestro homenaje hacia ellos.

Además, hace apenas un mes perdimos a una persona que, aunque no pertenecía oficialmente a la comisión, siempre nos apoyaba y ayudaba en todo lo que podía, y también quisimos rendirle un reconocimiento.

P. Como concejala y presidenta de la Comisión de Fiestas, ¿qué mensaje lanzaría a los vecinos y vecinas de Épila para que vivan estas celebraciones con toda la ilusión?

R. Queremos invitar a todos los vecinos y visitantes a participar y disfrutar de las fiestas. Cada acto está pensado con mucho cariño y esfuerzo, y lo más importante es vivirlas juntos, con alegría y respeto.

Desde la Comisión de Fiestas de Épila agradecemos la colaboración de todas las personas y trabajadores que nos han ayudado a sacar adelante el programa, porque sin ellos no sería posible. Esperamos que todo el mundo encuentre su momento especial en estas fiestas y que, entre todos, hagamos que Épila viva unos días inolvidables.