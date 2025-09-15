Azcón acusa a Sánchez de "manosear" y "manipular" la "barbarie" de Gaza

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y el aragonés, Jorge Azcón, han lamentado el "manoseo" y la "manipulación" de Pedro Sánchez sobre la causa palestina y la "barbarie" en Gaza, y han acusado al presidente del Gobierno de perseguir la polarización en la sociedad con fines electoralistas.

El término "barbarie" ha sido expresado por el presidente aragonés, mientras que Moreno Bonilla, que es quien ha usado el término "manoseo", ha calificado de "inaceptable" la situación en Gaza.

Los dos dirigentes populares han comentado así la admiración que Sánchez expresó ayer domingo hacia los manifestantes contra la participación de un equipo de Israel en la vuelta ciclista a España.

La participación de miles de personas contra la participación del equipo Israel Premier Tech en la vuelta a España obligó ayer domingo en Madrid a suspender la última etapa de la competición, a 56 kilómetros de su conclusión.

Bonilla y Azcón han coincidido en reprochar a Sánchez que use Gaza para polarizar a la opinión pública en beneficio de sus intereses electorales. Y han apuntado que la única solución vendrá a través de la Unión Europea.

Jorge Azcón ha explicado que "el presidente del Gobierno se está equivocando una vez más extraordinariamente. Utilizar políticamente la terrible barbarie que está ocurriendo en Gaza para intentar polarizar, me preocupa muchísimo".

"Tenemos a un responsable político que quiere una vez más poner sus intereses particulares antes de los intereses generales. Utiliza Palestina para crear más confrontación", ha dicho.

Sánchez debería actuar "con mas responsabilidad", ha expresado. En esa línea, ha recordado que "han sido más de 20 policías los que han tenido que ser atendidos por contusiones o por heridas" tras los incidentes en la etapa final de la Vuelta Ciclista ayer en Madrid.

"Lo que ocurre en Gaza es una barbarie, es inasumible, inaceptable. Pero España por sí sola no puede hacer nada, debemos ser capaces de buscar un consenso para ayudar en Europa a que el problema se resuelva".

"Un presidente del Gobierno tiene que solucionar problemas, no crear problemas, como hizo ayer con sus declaraciones en Málaga, avivando la violencia en las calles", ha concluido.

Moreno Bonilla, por su parte, ha señalado que "tanto el propio presidente Feijoo, como yo mismo, hemos dicho en diversas ocasiones que la situación que se está viviendo en Gaza es inaceptable desde todos los puntos de vista".

"Bombardeos masivos, hambrunas... eso mismo es lo que está diciendo también la Unión Europea y Naciones Unidas. Ellos tienen más músculo y tienen más capacidad para influir de manera determinante para que de una vez por todas cese esa situación".

"Y quiero pedir que no se manoseen esas causas, porque al final se desprestigian", ha añadido.

"Y cuando uno manosea esa causa, al final, expulsa a una parte de la población de que apoye esa causa" y trata de llevar a la sociedad "a la absoluta polarización a la que nos quieren arrastrar Vox y el sanchismo".

Así, Sánchez "hace un flaco favor a la causa Palestina", ha concluido.