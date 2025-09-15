Carmen Calvo defiende en Zaragoza las protestas en la Vuelta Ciclista contra el genocidio en Gaza

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha defendido este lunes en Zaragoza que ante la violencia en Gaza la respuesta debe guiarse por la "conciencia y la dignidad" porque, a su juicio, lo más importante es “defender la vida; defender las vidas de todo el mundo”.

Así lo ha puesto de manifiesto a título personal tras reunirse en Zaragoza con el presidente del Consejo Consultivo de Aragón, Xavier de Pedro, tras ser preguntada por su opinión sobre la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, interrumpida este domingo por las protestas contra el genocidio en la franja.

“Mire, a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo sobre situaciones complicadas decidir. A veces lo cómodo es el perfil bajo y no tomar ninguna decisión. Sin embargo, yo creo que hay cosas en la vida que te toca decidir. Lo más importante en la vida es defender la vida, defender las vidas de todo el mundo”, ha dicho la presidenta del Consejo de Estado.

Calvo ha explicado que la prioridad debe ser clara cuando se enfrentan hechos de esta magnitud: "cuando te levantas cada mañana con gente asesinada y con niños indefensos por miles, tu sitio es estar en el lugar donde se diga que eso tiene que parar. No tengo ni la más mínima duda”.

La presidenta del Consejo de Estado ha insistido en que se trata de una convicción personal, al margen de la posición institucional.

“Piense el Gobierno lo que piense o el Gobierno de Aragón lo que piense. Lo pienso yo y me parece que eso forma parte de lo que tenemos que hacer por conciencia y por dignidad en cualquier lugar del mundo”, ha afirmado.