Las claves de cómo afecta a Zaragoza el pulso entre Aena y Ryanair: un "choque de trenes" por 30 céntimos

«Creemos que Aena va a replantearse la cuestión de la subida de tasas, y debería hacerlo, porque junto a Ryanair son como una pareja que discute pero que en el fondo sabe que se necesitan. España es un destino de primer nivel turístico al que Ryanair no puede renunciar y Ryanair aporta muchos viajeros a la red estatal de Aena». Este es el perfil de los dos actores que, según la visión que tiene el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez, participan de un pulso por la subida de tasas aeroportuarias en España que está afectando más a terminales como la de Zaragoza, de pequeño o mediano tamaño, que a las más grandes en la península, donde los recortes de la compañía irlandesa se van a notar mucho menos por la rentabilidad que le aseguran a la firma irlandesa.

Se trata de un «choque de trenes», como define el director general, que está llamado a reconducirse porque los ciudadanos y los territorios somos los que vamos dentro y sufrimos las consecuencias». En él, añade, el Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes, tiene el 51% del accionariado de Aena, y por eso tiene mucho que decir. Por ejemplo si atiende la petición de territorios como Aragón, de aplicar una «discriminación positiva» que favorezca a estos eslabones débiles de la cadena, como ya le ha solicitado la DGA, que opina que los incentivos que aplica Aena están pensados en tratar a todos los aeropuertos por igual cuando tienen especificidades muy concretas que les hacen ser, prácticamente, los paganos de un pulso ajeno a su capacidad de acción y muy perjudicial para sus intereses.

Están sufriendo pistas como la de Zaragoza recortes en rutas y frecuencias aplicados por Ryanair «para presionar a Aena», que se lleva esos vuelos a otras zonas que le ofrecen mayor rentabilidad, mientras comunidades con aeropuertos más pequeños, y con menos pasajeros, se ven obligadas a pelear con dinero público autonómico, a través de contratos de promoción turística, en un mercado enloquecido donde el que más pone es el que más rutas consigue, para llenar de actividad aeropuertos que «no hay que olvidar que son propiedad y gestionan Aena y el ministerio». «Parte del dinero que consiguen esas nuevas rutas también acaban siendo ingresos para Aena. Deberían tener más preocupación e implicarse más en cuidar los aeropuertos más pequeños y demostrar que no les importa solo la cuenta de resultados», manifiesta el director general de Transportes.

Ryanair paga unos dos euros por pasajero transportado en Zaragoza a día de hoy. La subida da las tasas de Aena le supondría «aproximadamente unos 30 céntimos más»

Porque este pulso por las tasas, ¿en qué se traduce en una pista como la de Zaragoza? Pues que si ahora están pagando unos dos euros por pasajero transportado, el precio para Ryanair, con muchos millones de euros de ingresos y beneficios a nivel mundial, tenga que pagar «aproximadamente unos 30 céntimos más», una cantidad que puede parecer ridícula en comparación con lo que ganan. Incluso con lo que ganarían si mantivieran los 70.000 asientos que van a recortar en Zaragoza este próximo invierno.

Y aún así lo aplican porque estñan pensando en lo que pagan, mucho más, en esos grandes aeropuertos que no se verán afectados por sus recortes. Pero el perjuicio es aún mayor si, por ejemplo, tenemos en cuenta que la ruta de Santiago en Zaragoza, una de las sacrificadas a partir del 1 de noviembre, es muy utilizada por multinacionales que operan en Aragón. «Solo con los trabajadores de Inditex ya pueden llenar la mitad de los aviones de ese vuelo de forma regular», asegura David Sánchez, que asegura que todas las rutas eliminadas «superan el 80% de ocupación» en la pista de Garrapinillos. Así que el sacrificio es múltiple en territorios como Aragón, que ahora quería apostar por invertir en traer a la terminal una base de operaciones permanente de esta compañía y lo tenía «prácticamente atado» en el momento en el que estalla este choque de trenes.

Ryanair también debería recapacitar, porque Aena ha aplicado una subida del 6,5% en las tasas después de tenerlas congeladas desde 2014 y, aún así ,sigue adelante con un pulso que para Zaragoza va a suponer, como mínimo, que en el verano de 2026, pase de elevar a 21 los conexiones internacionales de Ryanair en Zaragoza, con esas 12 nuevas rutas internacionales que se pretendían con la base permanente , y acercarse al millón de pasajeros anuales, a quedarse solo con Marrakech, Milán-Bérgamo y Bruselas en invierno y sumar Marrakech y Palma en verano, si es que las mantiene. Un varapalo desproporcionado solo por 30 céntimos más por asiento ocupado.

Suscríbete para seguir leyendo