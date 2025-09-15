Comienza el Curso de Periodismo de Alcañiz: la salud mental por encima de todo

Alcañiz acoge desde este lunes la séptima edición del Curso Nacional de Periodismo Especializado, centrado en la salud mental, en el que participan 38 ponentes nacionales expertos en diferentes áreas.

Durante dos días, periodistas, psicólogos y expertos en comunicación compartirán experiencias y conocimientos sobre cómo informar con rigor y sensibilidad en torno a la salud mental.

La directora del curso, Eva Defior, ha explicado en la inauguración del curso que la iniciativa surge por la demanda de los alumnos de contar con un programa centrado en salud y ha destacado la importancia de la colaboración entre periodismo y psicología para abordar los retos de la salud mental, especialmente entre los jóvenes.

Por su parte, el consejero de Turismo y Medio Ambiente, Manuel Blasco, ha subrayado la relevancia de Alcañiz como referente de debate y ha señalado que el curso también sirve para promocionar la localidad y fomentar el turismo de congresos.

Entre los ponentes de esta edición se encuentran Pedro García Aguado, Patricia Ramírez, Molo Cebrián, José Cabrera, Víctor Amela, Mar Cabra, Antonio Pampliega, Marc Marginedas, Camino Ivars, Encarna Samitier, Carmen Ruiz, Marta Blasco, Raquel Fuertes, Yolanda López del Hoyo, Javier Ibáñez, Santiago Gascón y Eva Defior.

El curso se desarrolla lunes y martes con conferencias y talleres prácticos sobre temáticas como la ansiedad, autoestima y resiliencia, prevención del suicidio, innovación en periodismo, impacto de la violencia y las redes sociales, bienestar emocional, género y diversidad.

Además, también se podrán escuchar de primera mano experiencias de corresponsales de guerra, así como análisis del impacto de los medios en la salud mental de los jóvenes.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, que ha participado en la inauguración, ha destacado que “Alcañiz se sitúa estos días en el centro del debate periodístico en España en un tema tan de actualidad como la salud mental”. Este curso, que alcanza ya su séptima edición y cuenta con el apoyo de Turismo de Aragón, demuestra un año tras otro su capacidad para atraer a prescriptores —periodistas, comunicadores, profesionales formativos y culturales— que, al participar en las jornadas, contribuyen a visibilizar Alcañiz y el Bajo Aragón como destino y escenario de interés, generando nuevas rutas de difusión y recomendación hacia la comarca.