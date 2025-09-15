El mejor colegio de Aragón según la revista Forbes está en Zaragoza: por sus clases pasó Jorge Azcón

Los más pequeños de la casa ya han vuelto a la rutina. La vuelta a clase no siempre es fácil para las familias y los niños. Los padres quieren la mejor educación para sus hijos y realizan una búsqueda intensa para elegir el colegio ideal que se ajuste a todos los parámetros que buscan. Según los datos del Gobierno, en España hay aproximadamente 32.000 centros educativos entre los que se encuentran públicos, privados y concertados.

Los padres tienen muchas preguntas que deben responder antes de elegir el colegio de sus hijos. Una decisión que va a marcar por completo su futuro porque su hijo va a hacer unas primeras amistades que pueden durar toda la vida. Otra de las grandes cuestiones que rondan la cabeza de muchas familias es conocer los detalles de los proyectos educativos que se desarrollan en el centro como por ejemplo puede ser una educación bilingüe desde edades muy tempranas.

Aunque se trata de un concepto muy subjetivo, las familias suelen regir a rajatabla las clasificaciones creadas por diferentes entidades como El Mundo o Forbes que dictaminan cuáles son los mejores colegios de España. Por ejemplo, Forbes, cada año hace un ranking con 100 centros educativos de todo el país. El podio lo lidera Madrid con 43 centros educativos, la plata se la lleva la provincia de Valencia con 14 colegios y Barcelona con 12.

Echando un vistazo a la educación aragonesa, solamente hay un colegio de Zaragoza que se ha conseguido colar en la Lista Forbes. Se trata del colegio Juan de Lanuza situado a las afueras de la capital aragonesa, que es un centro privado con un modelo de cooperativa de enseñanza.

Tres pilares fundamentales

Tal como destaca Forbes, el colegio zaragozano basa su modelo educativo en torno a tres pilares fundamentales: ser, saber y crear. Para ello, se respeta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante evitando el uso de libros hasta 4º de la ESO por lo que se potencia el pensamiento crítico y la autonomía.

Su oferta de Bachillerato incluye las modalidades de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias y Tecnología, así como un Bachillerato Dual. Las actividades no académicas buscan conectar el aprendizaje con la vida real a través de programas como Makerspace, donde el alumnado desarrolla proyectos con herramientas como impresoras 3D o sistemas de radio.

Además, el colegio organiza intercambios internacionales en Suecia, EE. UU, Reino Unido y Canadá, así como el programa de voluntariado Soy Más, con actividades de apoyo a niños y mayores.

Varias alumnas en el patio del Juan de Lanuza / MARCOS CEBRIAN / JUAN DE LANUZA

Al conocer que el Juan de Lanuza se encontraba en la Lista Forbes, la directora Pilar Fernández quiso agradecer a todos los integrantes del centro el gran trabajo realizado hasta el momento. "Este reconocimiento es el resultado del esfuerzo conjunto de toda nuestra comunidad educativa. Alumnos, familias y docentes formamos un equipo que trabaja día a día para ofrecer una educación que inspire y prepare a los estudiantes para los retos del futuro".

Aquí han estudiado

La Lista Forbes también recoge los alumnos más ilustres que han estudiado en cada uno de los colegios. Por las aulas del colegio Juan de Lanuza, situado en el kilómetro 275 de la carretera del Aeropuerto, han pasado ilustres como Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, Belén Masiá Crocoy, investigadora, Alejandro Egido, ingeniero, o la poeta María Barrós.

Cabe recordar que para confeccionar este listado, la revista Forbes toma en consideración 36 criterios objetivos, organizados en siete bloques. Estos han sido definidos por un comité de expertos con formación en pedagogía, psicología y distintas áreas vinculadas al ámbito educativo.