«Las fiestas son la expresión de nuestra identidad e historia»

Pregunta: Mañana comienzan las Fiestas en Honor a San Pedro Arbués y San Frontonio. Como alcalde, ¿qué espera de estos días?

Respuesta: Espero que sean días en los que Épila muestre toda su grandeza. Las fiestas son mucho más que diversión: son la expresión de nuestra identidad, de nuestra historia y de la unión de un pueblo que se reconoce en sus tradiciones. Confío en que sean jornadas de convivencia, en las que vecinos y visitantes disfruten, pero también respeten y cuiden lo que tenemos. Son momentos de reencuentros, abrazos, música y emoción compartida.

P. Entre tantos actos, ¿cuáles cree usted que hacen únicas a las fiestas de Épila?

R. Lo que hace únicas nuestras fiestas es la suma de muchos elementos: la tradición religiosa en honor a nuestros patronos, los actos culturales y deportivos, la fuerza de nuestras peñas y el ambiente de hospitalidad que nos caracteriza. Pero, sobre todo, lo especial está en la implicación de la gente. Cada vecino aporta algo: desde decorar el balcón de una casa hasta participar en comparsas, organizar actos o simplemente animar y acompañar. Es esa energía colectiva la que convierte las fiestas de Épila en algo irrepetible.

P. Este año el pregonero es un epilense muy querido, Vicente Sanz Gaya. ¿Qué ha supuesto para usted, como alcalde y vecino, poder contar con él para abrir oficialmente las fiestas?

R. Ha supuesto una gran alegría, porque la elección de Vicente Sanz Gaya trasciende lo institucional. Es de esas decisiones que no generan debate, porque ¿quién en Épila o en los alrededores no conoce a Vicente Sanz? Su figura está ligada a generaciones, a vivencias y recuerdos compartidos. Es una persona querida, cercana, que representa como pocos el espíritu de nuestro pueblo. Ha sido una elección fácil y natural, respaldada por todos los vecinos y vecinas, y estoy seguro de que su pregón será emocionante, sincero y recordado.

P. En su saludo menciona el 40º aniversario de la Banda de Música de Épila. ¿Qué significa para el municipio contar con una institución cultural tan vinculada a la localidad?

R. La Banda de Música de Épila es mucho más que una agrupación artística: es parte de nuestra memoria colectiva. Cumplir 40 años significa cuatro décadas de ensayos, de pasacalles, de acompañar cada fiesta y cada momento importante de Épila. Es un símbolo de perseverancia y de amor a la cultura.

Además, muchas familias de nuestro municipio tienen o han tenido algún miembro en la Banda, y saben de primera mano el esfuerzo que supone, las horas de dedicación y sacrificio, pero también la alegría inmensa que genera. Es muy curioso y emocionante ver cómo se cuidan entre ellos, cómo se apoyan y cómo transmiten un verdadero espíritu de unión. Son una gran familia musical dentro de la gran familia que es Épila, y eso les da un valor aún mayor.

P. El esfuerzo de todos los que hacen posible las fiestas es clave: trabajadores municipales, asociaciones, peñas y voluntarios. ¿Cómo valora esa implicación colectiva en la vida de la localidad?

R. Es fundamental y quiero ponerlo en valor con toda la fuerza. Detrás de cada acto hay un trabajo silencioso pero enorme: la Concejalía de Festejos coordinando la programación, los trabajadores municipales tramitando permisos, gestionando solicitudes, policía local velando por la seguridad, dispositivos especiales sanitarios, un conjunto de personas que resuelven cada detalle para que todo salga bien. A eso se suma el compromiso de las asociaciones, de las peñas y de voluntarios que aportan su tiempo y esfuerzo sin esperar nada a cambio. Todo ello refleja la grandeza de un pueblo que sabe trabajar en equipo para disfrutar juntos.

P. Épila recibe durante estos días a muchos visitantes, familiares y antiguos vecinos que regresan. ¿Qué les diría para que también se sientan parte de la celebración?

R. Les diría que Épila siempre les abre los brazos. Que estas fiestas son tanto de quienes vivimos aquí todo el año como de quienes vuelven por unos días para reencontrarse con su gente y con sus raíces. Que participen, porque cada visitante en estas fechas se convierte en un epilense más. La alegría es más grande cuando se comparte, y nuestra hospitalidad está siempre al servicio de quienes nos acompañan.