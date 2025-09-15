El Gobierno de Aragón ha adjudicado su plaza a más de 2.100 funcionarios desde 2022

La función pública y la gestión del personal que trabaja en las instituciones es uno de los quebraderos de cabeza de todos los gobiernos. El Ejecutivo aragonés sigue inmerso en la estabilización del empleo público y ha acelerado en los dos últimos años la adjudicación de plazas definitivas a las personas que las ganaron en sus exámenes. En los últimos dos años y medio, desde finales de 2022, más de 2.100 personas han puesto nombres y apellidos definitivos a tantos puestos en el seno de la Administración General del Gobierno de Aragón.

Las cifras, actualizadas a comienzos de la pasada semana, muestran que 2.105 funcionarios han fijado su plaza desde diciembre de 2022. Unas personas que han puesto rostro a las vacantes nacidas de las ofertas de empleo público (OEP) y procesos de estabilización lanzados desde el Ejecutivo autonómico entre 2018 y 2022. Es decir: el Gobierno de Aragón ha acelerado en los últimos dos años, un periodo que coincide con la llegada de Jorge Azcón al Pignatelli, en la resolución de los procesos de función pública para «destaponar» los atascos internos.

Esos 2.105 nuevos funcionarios con plaza fija suponen un 67,17% de los puestos nacidos de las OEP y de los procesos de estabilización del empleo público, con la intención de acabar con la elevada temporalidad. En total, entre 2018 y 2022, el Gobierno de Aragón lanzó hasta 3.134 nuevos puestos para la Administración General de la principal institución de la comunidad. Coinciden esos tiempos con el fin de la primera legislatura del socialista Javier Lambán y con la práctica totalidad de la segunda, finalizada en mayo de 2023 con las elecciones autonómicas.

Según datos de la consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública, a finales de 2022 tan solo se había completado el proceso para 18 funcionarios. Apenas un 0,57% de las más de 3.100 plazas en circulación. Los procesos, eso sí, avanzan a un ritmo diferente, por lo que trámites posteriores tienen un mayor ratio de cumplimiento que otros que se iniciaron hace más tiempo.

En 2023, año de alternancia política con Azcón asumiendo los mandos del Gobierno de Aragón a mediados de agosto, se produjo un importante acelerón en la tramitación de estos expedientes. El 31 de diciembre de 2023, la consejería de Administración pública ya detectaba 308 plazas con todos los trámites terminados, escalando hasta el 9,83% de esos 3.134 puestos que necesitaban cubrirse. Se centraron entonces los esfuerzos en los procesos de estabilización, copando los dos de 2018 y el de 2019 todas las actuaciones para ocupar esas plazas.

La misma dinámica continuó en 2024, donde el salto en número de procesos finalizados pegó un salto mucho más importante. Centrados en la estabilización de esos dos años (repartidos en tres trámites diferentes), los trabajadores de administración pública fueron capaces de adjudicar de manera definitiva la plaza a otras 936 personas, hasta llegar a las 1.244. El total escalaba hasta el 39,69% de todos los huecos abiertos con las ofertas de trabajo y los trámites de estabilización en el lustro anterior.

El sprint en la tramitación de la adjudicación de plazas está teniendo lugar este mismo año. En los nueve meses y medio de 2025, el departamento de Administración Pública ha llegado hasta las 2.105 plazas adjudicadas, una subida solo en este ejercicio de 861 adjudicaciones. Si a principios de año se llegaba con un 40%, aproximadamente, de plazas entregadas a sus dueños, a mediados de septiembre el dato escala hasta el 67,17%. Por delante todavía queda trabajo, ya que los trabajadores de la consejería que lidera Roberto Bermúdez de Castro tienen que resolver cerca de 1.000 plazas para desterrar al olvido un proceso interno que se ha atascado durante más de un lustro a la función pública del Gobierno de Aragón.

La asignación definitiva de las plazas sigue dentro de la DGA, con los procesos posteriores a los que ahora copan la mayor cantidad de esfuerzos del Ejecutivo autonómico. En 2022 y 2023, por ejemplo, se lanzaron otros dos procesos de estabilización que obligan a la Administración a ponerle nombre y apellidos a otras 884 plazas, destinadas a acabar con la temporalidad. Hasta mediados de septiembre solo se han finalizado la entrega de siete plazas de esas 884 para afianzar a los trabajadores públicos.

Estos procesos ayudarán a rebajar uno de los principales problemas de la función pública española, tanto en las autonomías como en la Administración General del Estado, y que ha sido motivo de reclamo por parte de la Unión Europea. La DGA comenzó el año con un 30% de temporalidad y el objetivo es cerrar el presente ejercicio en torno al 20%. El requisito, inalcanzable por ahora incluso para la propia UE, es rebajar la temporalidad pública hasta el 8%.

También tendrá que asumir la movilización de las tres Ofertas de Empleo Público que corresponden a 2023, 2024 y 2025, que acumulan hasta 1.601 plazas. Hasta ahora no se han movilizado ninguna de las tres OEP.