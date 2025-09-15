"El consumo no es solo trinchera y confrontación con las empresas"

PREGUNTA (P): ¿Qué defiende su asociación y en qué se distingue de las que ya abogan por los derechos de los consumidores?

RESPUESTA (R): Nosotros defendemos, sobre todo, una visión del consumo en positivo. Entendemos que el consumo no es solo reclamación y denuncia, que no es solo trinchera y confrontación con las empresas. Creemos que defender al consumidor es también defender a las empresas que lo hacen bien. Cuando hay que reclamar lo hacemos, cuando hay que hacer valer los derechos de los consumidores lo hacemos, pero no de antemano con un prejuicio de que la empresa engaña al consumidor y que éste está desvalido o en constante riesgo de engaño. Nacimos en mayo de 2022 y estamos en Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León, Cataluña. Estamos en trámites de formalizar la documentación para tener una delegada en Aragón.

(P): ¿Cree que el consumidor siempre piensa que la empresa intenta engañar?

(R): Hay una visión negativa en general del consumo siempre. Cuando nos reunimos con empresas hay miedo a las asociaciones de consumidores. Hay reticencia incluso a reunirse con ellas porque piensan qué les van a reclamar, qué les van a denunciar. La realidad del consumo no es esa. Creemos que hay una misión previa que es la de la formación y la información: conocer el detalle antes de firmar un contrato o conocer los derechos, por ejemplo.

(P): ¿Tan grave es el desconocimiento?

(R): Es un gran déficit. Que el consumidor esté bien informado es clave porque eso le va a evitar buena parte de muchos de los problemas que después le llegan. Un consumidor puede tardar un segundo en firmar un contrato pero años en salir de él. Tenemos mucho interés de fomentar junto al Gobierno autonómico y las administraciones la visión constructiva del consumo y a todas las edades. Los niños que hoy tienen ocho van a tener 18 y serán consumidores adultos y sirven de correa de transmisión hacia sus familias.

(P): ¿Internet es tierra abonada para el fraude?

(R): Ese es uno de los grandes retos que tiene el consumo hoy en día: la seguridad. Publicamos casi a diario alertas de fraude y engaños en todos los niveles: la administración, multas falsas, empresas o en bancos. Son perjudicados tanto el consumidor como la empresa, ya que la empresa a la que se le suplanta su actividad también sufre. Si hablamos de comercio on line todo, el consumidor ya no se fía de nada, y lo que era una tendencia después de la pandemia está retrocediendo.

(P): ¿Somos más vulnerables que nunca?

(R): Sí, sin duda alguna. Estamos muy acostumbrados a que los consumidores nos digan que pensaban que jamás podrían caer en esta trampa. Y ahí no estamos hablando de consumidores que no tengan formación básica, sino de universitarios, gente que usa a diario la tecnología, las redes sociales.

(P): ¿En qué ámbitos se están registrando esos fraudes?

(R): Sobre todo la banca y en el comercio. Estamos viendo una proliferación tremenda de fraudes, de engaños a través de redes sociales. En el turismo también estamos detectando estafas, pero en definitiva cualquier sector está comprometido.

Ruiz Anillo, momentos antes de la entrevista. / RUBEN RUIZ

(P): Hace unas semanas, el Banco de España publicó los datos de reclamaciones bancarias registradas en las autonomías. Aragón registró un récord por las quejas relacionadas por préstamos hipotecarios.

(R): Partimos de unos años donde ha habido sentencias importantes por parte del Tribunal Supremo y de la Justicia europea. Empezaron con las cláusulas suelo, después con los gastos de constitución de hipoteca, las tarjetas revolving... A partir de la sentencia de las cláusulas suelo hay una legislación bastante restrictiva a la hora de la información que se le tiene que dar al consumidor en una contratación: se le tiene que informar previamente, tiene que hacer una visita previa al notario con un test de idoneidad y demás. Pero sí es cierto que ha sido uno de los sectores más conflictivos que ha habido y que viene arrastrado todo ese tipo de reclamaciones por ese tipo de cuestiones. Me consta que la banca está haciendo un esfuerzo importante de cara a mejorar la relación con los clientes.

(P): ¿Y ahí su organización dónde se posiciona? Aunque quieran ser un puente entre las partes, se corre el riesgo de incurrir en un conflicto de intereses.

(R): Al final, nosotros entendemos que el consumo tiene que ser compartido, sea la empresa que sea. Evidentemente, la empresa que lo hace mal y tiene reclamaciones va a tener en contra a la Asociación Española de Consumidores. De hecho, la legislación nos prohíbe hacer ningún trato de favor hacia una determinada empresa. Pero eso no quita que en el ámbito de la educación financiera el acercamiento hacia los consumidores tenga que hacerse de manera conjunta y positiva. Y con todo, hay un número importante de reclamaciones y es un sector muy a mejorar de cara al consumidor.

(P): ¿Les preocupa el auge de las estafas piramidales relativas a criptomoneda?

(R): Sí, y además sectores vulnerables, como personas mayores o con algún tipo de enfermedad. Hay un aumento de chiringuitos financieros que están operando o publicitándose a través de las redes sociales y que prometen beneficios altísimos con una inversión mínima. Hemos trasladado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como el órgano del Gobierno de España que regula este tipo de cuestiones. Desde ese punto de vista nos preocupa también la dejadez de algunas administraciones públicas con competencia en la materia a la hora de perseguir ese tipo de cuestiones.

(P): ¿Hay dejación de funciones también por parte de la Administración?

(R): No sé si dejación de funciones o falta de recursos, como siempre se dice por parte de las administraciones públicas. A nosotros nos gustaría que hubiera más recursos, que hubiera más controles, más inspección que al final se defienda al consumidor de manera preventiva y que no sea el consumidor el que tiene que estar constantemente denunciando. La Administración nunca va por delante del consumidor afectado.

(P): Ustedes defienden la libertad horaria de apertura para establecimientos comerciales. El sector minorista está en contra de forma mayoritaria, como los sindicatos. ¿Por qué abogan ustedes por ello?

(R): Nos basamos en otras comunidades autónomas donde ha funcionado. No pongo ya el ejemplo de Madrid, que es un mundo aparte, pero sí el de Sevilla, donde ha habido libertad horaria en muchas zonas de la ciudad y ha funcionado positivamente para el consumidor. En base a nuestras encuestas un 76% de los consumidores nos indica que lo ven positivo porque se adecúan a sus necesidades de vida. Muchos nos indican que se ven abocados a comprar en fin de semana y que si hubiera otros formatos de horario tendrían más facilidad para compaginar la vida laboral con la familiar.