"Nebulosas" en el techo de gasto de Aragón: el pulso entre PP y Vox nubla los presupuestos

El Gobierno de Aragón aún no puede concretar la cifra del techo de gasto no financiero para 2026. Así lo reconoció este lunes en el Parlamento autonómico el director general de Presupuestos, Ignacio Barquero, quién habló de varias “nebulosas" que impiden afinar los cálculos en esta fase preliminar de un trámite que es esencial para la elaboración de los presupuestos. Algunas nubes, detalló, provienen del Ministerio de Hacienda, "que no nos ha dado todos los datos".

Su comparecencia tuvo lugar en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón, petición de Vox, un debate que volvió a poner en evidencia el choque político que existe entre el PP y el partido de ultraderecha en pleno arranque de la negociación de los presupuestos autonómicos.

"Tenemos que tener presupuesto. Manejamos un escenario para hacer un presupuesto con una cifra de déficit, aún por definir, que en ningún caso comprometa la calidad de los servicios públicos", afirmó el director general.

Barquero explicó que el techo de gasto se define a partir de los ingresos previstos y que en estos momentos existen demasiadas incógnitas. Entre ellas, destacó las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, pendientes de confirmación oficial por parte del Estado.

Posibles cambios normativos

Otras variables que condicionarán el cálculo, según explicó, serán el impacto de posibles cambios normativos en tributos cedidos, como la bonificación del grupo dos; y la estimación de ingresos ligados a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que desaparecerán a partir de 2027.

“Prefiero no dar una cifra cuando lo que tenemos son comunicaciones muy provisionales y sujetas a cambios. Esas cifras se corrigen con cada actualización y sería imprudente adelantarlas”, afirmó, al tiempo que avanzó que los impuestos a las energías renovables, como fotovoltaicas y eólicas, permitirán una "buena" recaudación.

El director general insistió en que el techo de gasto es “un cálculo matemático, no un margen político”, aunque admitió que la negociación política llegará después, cuando se discuta cómo repartirlo entre los departamentos.

Vox aprieta, el PP pide calma

La falta de cifras concretas fue aprovechada por Vox para elevar la presión sobre su exsocio de Gobierno. La formación ultraderechista exige certezas y compromisos presupuestarios claros, mientras el PP defiende la necesidad de prudencia y de esperar a que se despejen las variables económicas que condicionan el límite de gasto.

Las “nebulosas” que mencionó Barquero se han convertido así en munición política para Vox, que volvió a sacar los colmillos al Gobierno liderado por Jorge Azcón. Su diputado Fermín Civiac acusó al Ejecutivo de "falta de transparencia" por filtrar las cifras a la prensa y de menospreciar al Parlamento y a su grupo a pesar de ser, dijo, su único socio viable para aprobar los presupuestos.

El PSOE, tranquilo porque "hay un ministro solvente"

En este sentido, Civiac insinuó que el Gobierno del PP podrían estar buscando el apoyo del PSOE para aprobar el techo de gasto en lugar de contar con su partido.

Por su parte, el diputado socialista Óscar Galeano ha expuesto que “está bien la prudencia, pero no presentan el techo de gasto porque no quieren hacerlo". No obstante, se mostró tranquilo porque “hay un ministro solvente que hace unas previsiones realistas y que son referencia en Europa y porque tenemos un director general de Tributos que considero sumamente prudente y profesional”.

Desde CHA, José Luis Soro subrayó el contenido político detrás del cálculo del techo de gasto, mostrando preocupación por el incumplimiento de la regla de gasto y el debate sobre la deuda.

Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) ha cuestionado la bajada de impuestos ante las carencias en infraestructuras, como las carreteras, y ha preguntado por el destino de la recaudación de los impuestos a renovables.

Finalmente, Álvaro Sanz (IU) ha criticado la falta de responsabilidad política del Gobierno, acusándolo de desmantelar la fiscalidad aragonesa en un contexto de presupuestos prorrogados y opacidad.

El debate reflejó las tensiones entre los grupos parlamentarios. Lo que nadie discute es que el techo de gasto marcará el terreno de juego para unas cuentas que, a tenor del ambiente en la Comisión de Hacienda, no se prevén fáciles de consensuar.