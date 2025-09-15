"Oposición frontal" del Gobierno de Aragón a la propuesta de reforma de la PAC para 2028

El futuro del campo aragonés y español se ha empezado a tejer este lunes en Madrid. El ministerio de Agricultura y los responsables de las comunidades autónomas se han reunido por primera vez para conocer los detalles de la nueva Política Agraria Común (PAC), que regirá el devenir del sector primario en el periodo 2028-2033. Por lo pronto, el Gobierno de Aragón ha trasladado su oposición frontal a la propuesta de Bruselas, en la línea de los manifestado por el resto de comunidades autónomas y también de la opinión del ministro del ramo, Luis Planas, que ha cosechado el apoyo de los consejeros autonómicos para "caminar juntos" hacia una PAC "más justa" en el año 2028.

"Se plantea un nuevo modelo inaceptable e inasumible, que puede ser muy dañino para el campo aragonés", ha resumido el consejero aragonés de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, al término del Consejo Consultivo de Política Agrícola, celebrado este lunes en la capital. "Estamos en contra del sobre único que va a llegar con todos los fondos agrupados. Queremos que se mantengan los pilares con el Feaga (destinado a subvenciones directos) y el Feader (para iniciativas de desarrollo rural)", ha apuntado Rincón.

Además, el titular aragonés ha defendido que el nuevo sistema mantenga la gobernanza actual, dado que por lo menos permite la interlocución con las comunidades autónomas, algo fundamental en un país en el que el campo es tan diverso como España. Del mismo modo, Rincón ha reclamado que la agricultura mediterránea sea tenida en cuenta "mucho más que en otras propuestas de la PAC", además de tener en cuenta la inflación en los presupuestos, dado que la subida de precios engulle parte de los fondos año tras año.

“Si cambia el sistema de gobernanza, las autonomías vamos a tener mucha menos capacidad de decisión”. A lo que Rincón ha añadido: “nos preocupa porque, lógicamente, esos fondos de desarrollo rural deben estar ajustados a nuestras realidades y somos estas administraciones quienes mejor conocemos las necesidades de los territorios”. En el caso de Aragón, el consejero lo ejemplifica con políticas como de desarrollo rural o la lucha contra la despoblación.

Por su parte, el ministro Planas ha resaltado que España "acude a Bruselas con unidad de acción en defensa de un presupuesto adecuado de la Política Agraria Común (PAC) y de la Política Pesquera Común (PPC)”, tras recabar hoy el apoyo unánime de las comunidades autónomas en la reunión celebrada con los consejeros del ramo. En días anteriores, el ministro había logrado el respaldo del Consejo Agrario, de Cooperativas Agro-alimentarias y de las organizaciones pesqueras, según ha detallado el departamento del ramo en un comunicado.

Planas ha insistido en que el Gobierno defenderá unos documentos con "personalidad propia", porque “han quedado diluidos en la propuesta de la Comisión Europea (CE)”. En esta línea, ha remarcado que ambas políticas deben responder a las necesidades reales de los respectivos sectores y tienen que cumplir con sus expectativas.

Primera de una larga serie de reuniones

De la negociación que ahora se abre en España deberá salir un documento de propuesta conjunta de todas las comunidades autónomas, una auténtica batalla que se reedita en cada quinquenio porque las necesidades de Aragón (donde la agricultura familiar tiene un peso histórico que se desangra) son radicalmente distintas a las de Andalucía o Valencia. Quedan por delante dos años de negociación antes de que la nueva PAC entre en vigor el 1 de enero de 2028.

El consejero aragonés también ha destacado que existe una línea de entendimiento con el ministerio de Agricultura y le muestra todo su apoyo en la negociación que debe emprender ahora en Bruselas. “Creemos que hay coincidencias en la opinión entre comunidades autónomas y el ministerio y debemos trabajar juntos y unidos por una PAC justa. Es la única manera de asegurar el futuro más inmediato de agricultores y ganaderos de Aragón” ha dicho Javier Rincón.