Dos opositoras en Aragón: Estudiar, ritmo e "ir yendo bien"

Enfrentarse a una oposición no es tarea sencilla. No todos los estudiantes llegan de la misma manera ante el temario, sino que la historia de cada uno define qué se estudia y cómo se pretenden alcanzar esa plaza que por momentos se convierte en sueño. Sara y Laura son dos zaragozanas que hoy preparan sus respectivas oposiciones en momentos vitales distintos, pero con las ideas muy claras.

A sus 37 años, Sara está preparando las oposiciones para auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Zaragoza. Tiene claro que buscará, desde dentro, el ascenso a puestos de gestión nivel A1 o A2. Este escalón intermedio es «una recomendación» de la academia en la que se está preparando.

En su currículo atesora dos carreras y cuatro másteres, por lo que se considera «la típica persona que ha estado estudiando siempre». Su pasado está ligado también a la empresa privada: «Trabajé cinco años en Adidas en Alemania y luego en una empresa en Cataluña, siempre relacionado con el marketing».

Sara quería acercarse a Zaragoza, a su ciudad natal, y la idea de trabajar para la administración municipal, en la que también había estado empleado su padre, le seducía. «Dedicar esfuerzos a lo público es interesante», explica esta zaragozana, a la que le gustaría participar en la gestión de «servicios sociales, vivienda o juventud». «Me atrae el ayuntamiento porque si logro la plaza no me tendría que mover a otro destino», reflexiona Sara, que descartó prepararse para la DGA o la Administración General del Estado por motivos de desplazamiento. «Y porque el sueldo en el consistorio sería un poquito más alto», admite la zaragozana.

«Mi examen es todo tipo test y ya estoy familiarizada, pero es cierto que en puestos superiores sí hay cante de temas y es algo que me da respeto», cuenta Sara sobre las diferentes pruebas a las que se enfrenta un opositor. Aún no sabe cuándo tendrá que sentarse ante ese folio en blanco, «creen en la academia que para mitad de 2026», pero no tiene miedo: «Voy en ritmo para llegar bien».

Laura es una joven de 26 años que atiende a este diario en uno de los descansos de su estudio. Una vez terminado el grado de DADE, hace un par de años, «no tenía claro qué quería hacer». «No me llamaba demasiado el trabajo en una empresa ni tampoco en un despacho», reflexiona Laura, que admite que paró durante unos meses para estudiar diferentes opciones. Hasta que encontró Inspección de Trabajo y Seguridad Social: «Es la que más me llamó la atención».

«En septiembre de 2023 empecé a prepararme la oposición. El primer año fui poco a poco, incrementando el número de temas conforme pasaba el tiempo sin casi darme cuenta y hasta día de hoy, que hago ya dos años», explica Laura, que cuenta que estudia «con un preparador de Zaragoza, que pauta lo que hay que ir estudiando cada semana». Ha habido cambios en los horarios, «conforme al momento en el que te encuentras» y admite que ahora, cerca de la convocatoria, dedica «prácticamente todo el día al estudio».

Los jueves saca tiempo para preparar más la oposición: queda con su preparador y hace «una simulación del examen». «Él me dice lo que debo mejorar, si voy bien, si debo cambiar el ritmo, aumentarlo, disminuirlo… y yo le pregunto todas mis dudas», relata la zaragozana, que también tiene opinión sobre «lo más duro» de este proceso estudiantil. «Renunciar a planes, veranos o fines de semana, a cosas que son incompatibles con la disciplina y el ritmo que se exige», cuenta Laura, que se siente preparada para un examen que se resume con números: «Cinco pruebas (escrita, oral, escrita, práctica e idiomas) sobre 242 temas».

Entre risas, recuerda que el primero de los exámenes, ya aprobado, lo hizo «en Madrid, con muchos nervios, el día antes del apagón». Ahora se está preparando la prueba oral, que espera tener en una o dos semanas: «Tengo que cantar cuatro temas de los 107 que me pueden preguntar».

«Es algo progresivo», asegura esta zaragozana de 26 años, que sí destaca que «si se suspende una parte, hay que empezar de cero». Pese a la dureza y la complejidad de todo el proceso, Laura cree que la oposición «merece la pena» aunque es «sacrificada y se hace complicada, porque implica mucha constancia y mucho esfuerzo».

