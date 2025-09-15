El pueblo medieval más bonito de Aragón está amurallado y fue cuna de un rey que cambió la historia de España

Este pequeño paraíso medieval se encuentra en las Cinco Villas de Zaragoza, a los pies de la Sierra de Peña, y conserva intacta su esencia medieval. Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1968, pasear por sus calles empedradas es una experiencia que te transporta diez siglos atrás. Murallas, portones y torres recuerdan su importancia estratégica en la frontera entre Aragón y Navarra.

La villa debe gran parte de su nombre y prestigio a un hecho histórico, y es que aquí nació, en 1452, Fernando II de Aragón, más conocido como Fernando el Católico. Su figura, unida a Isabel de Castilla, cambió el rumbo de la historia al unir las coronas que dieron origen a la España moderna

Una muralla que lo protege todo

La primera impresión de Sos es su imponente muralla, que rodea todo el casco histórico. Entrar por una de sus puertas medievales es como cruzar un umbral en el tiempo, y no lo digo por decir... Desde la puerta de Zaragoza hasta la de Uncastillo, cada acceso recuerda que Sos fue, durante siglos, una plaza fortificada clave en la defensa del reino.

Dentro, las casas de piedra se alinean en calles estrechas y empinadas que suben hasta el castillo y la iglesia, regalando al visitante una de las estampas medievales más auténticas de Aragón.

Símbolo de un pasado de esplendor

En lo alto del pueblo se levanta lo que queda del castillo de Sos, origen de la villa. Aunque hoy solo se conserva la torre del homenaje, sus restos permiten imaginar la importancia militar que tuvo en la Edad Media. Junto a él se encuentra la iglesia de San Esteban, con un pórtico románico excepcional y frescos góticos en su interior que merecen, sin lugar a dudas, una visita.

Corazón porticado

El alma de Sos late en su Plaza de la Villa, una de las plazas porticadas más bonitas de Aragón. Aquí se encuentran el antiguo ayuntamiento renacentista, la lonja y soportales donde se celebraban mercados y ferias. Es el lugar perfecto para detenerse, tomar algo en una terraza y observar cómo el pasado se mezcla con la calma de la vida cotidiana. La plaza es también escenario de fiestas y celebraciones locales, reforzando la sensación de que Sos no es solo un museo al aire libre, sino un pueblo vivo que mantiene sus tradiciones.

Rincones llenos de historia

Pasear por Sos es descubrir rincones con historia en cada esquina. La Casa de la Villa, con sus escudos nobiliarios; el palacio de Sada, donde nació Fernando el Católico y que hoy funciona como centro de interpretación de la figura del monarca; o las antiguas juderías, que recuerdan la convivencia de culturas en la Edad Media.

No hay que perderse tampoco el parador nacional, ubicado en un palacio renacentista que conserva claustros, salones y una atmósfera única. Es uno de los alojamientos más especiales para quienes buscan vivir la experiencia medieval de manera completa. Así que, ¿a qué estás esperando para reservar?

Un pueblo de los que dejan huella

Sos del Rey Católico es uno de esos lugares que justifican un viaje por sí mismos. Sus murallas, su plaza porticada, sus iglesias románicas y su historia real lo convierten en una joya medieval única. No hace falta mucha imaginación para entender por qué está considerado uno de los pueblos más bonitos de España y por qué sigue atrayendo a quienes buscan autenticidad. Un pueblo pequeño, sí, pero con una historia gigantesca; la de haber sido cuna de un rey que cambió el rumbo del país.